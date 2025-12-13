Hito mundial: Camboya libera las primeras cigüeñas ayudantes mayores criadas en cautiverio

Las aves, un macho y una hembra de nueve meses, fueron equipadas con rastreadores GPS antes de su liberación en esta zona protegida gestionada por Rising Phoenix Cambodia.

La especie, que pasó de “En Peligro” a “Casi Amenazada”, cuenta con solo unos 1.500 ejemplares maduros en el mundo, la mayoría en India y Camboya.

Jack Willis, del Centro Angkor para la Conservación de la Biodiversidad (ACCB), destacó que la reproducción en cautiverio ha sido notoriamente difícil, especialmente porque las cigüeñas rescatadas del tráfico ilegal carecen de habilidades naturales de crianza.

Aun así, el ACCB ha desarrollado protocolos que permitieron este avance y podrían servir de modelo para otras especies.

La liberación representa un paso crucial para la conservación de la cigüeña ayudante mayor y refuerza los esfuerzos de Camboya por proteger su biodiversidad.