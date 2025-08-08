NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Adidas

Gobierno de México acusa a Adidas de supuestamente plagiar un diseño indígena para sus nuevas sandalias

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: EFE
El Gobierno de México anunció este viernes que Adidas acordó reunirse con autoridades del estado de Oaxaca.

Una disputa entre el Gobierno de México y una de las marcas de ropa más famosas del mundo estalló en los últimos días.

La compañía alemana Adidas, reconocida por llevar décadas en el mercado textil, lanzó una colaboración con un reconocido diseñador de raíces mexicanas.

Dicho trabajo, aunque generó expectativa y euforia entre los entusiastas de la moda, terminó en un lío con el gobierno mexicano.

El gobierno de México anunció en las últimas horas que pidió a Adidas un resarcimiento de Adidas a una comunidad del estado de Oaxaca (sur), tras acusar a la marca de apropiación cultural en un modelo de sandalias que es similar a un diseño tradicional de esa región.

Desde el estado sureño habían denunciado que el lanzamiento del modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador Willy Chavarria en colaboració, no cuenta con autorización ni reconoce a sus auténticos creadores.

El gobierno anunció este viernes que Adidas acordó reunirse con autoridades del estado de Oaxaca, que han señalado que el diseño de las sandalias es originario de la comunidad de Villa de Hidalgo Yalalag.

Por su parte, el gobernador estatal, Salomón Jara, amenazó también con emprender acciones legales contra Chavarría.

La polémica llegó hasta la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien se pronunció: "Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley del patrimonio y vamos a ver si en la plástica se resuelve; estamos también estudiando la vía legal".

No obstante, la mandataria no especificó qué tipo de resarcimiento se buscará.

México ha denunciado en años recientes la apropiación cultural y el uso no autorizado del arte de sus pueblos originarios por grandes marcas y diseñadores como la china Shein, la española Zara o la venezolana Carolina Herrera.

Por otro lado, el diseñador Chavarria no ha estado lejos de los focos de la polémica, pues semanas atrás estuvo en el ojo del huracán luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lo acusara de "glorificar a los criminales" en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

En ese entonces, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que muchos asemejaron a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

