La inusual herramienta que implementó Luis Enrique en los entrenamientos del PSG tras la derrota contra el Mónaco

Tras la derrota 1-0 del PSG ante Mónaco el fin de semana en la jornada 14 de la Ligue 1, el entrenador de ‘Los parisinos’, Luis Enrique tomó una drástica y particular decisión.

En el entrenamiento que tuvo este jueves el PSG, el experimentado entrenador decidió implementar una curiosa herramienta: una pizarra gigante.

En redes sociales han empezado a circular imágenes de la sesión de entrenamiento en donde en el campo de juega había una pantalla gigante.

En dicha pantalla, de grande como un proyector de cine, había lo que sería una alineación de ofensa y defensa.

En redes los usuarios se han burlado de esto, mientras que otros afirman que es algo por lo que el español es conocido.

“Este tipo siempre adopta enfoques extraños al entrenar”, “Sus métodos se están descontrolando”, “Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas”, “Este tipo está loco”, son algunos de los comentarios.

Esto para que los futbolistas puedan entender y ver qué es lo que Luis Enrique quiere que entrenen y mejoren para el próximo partido ante Rennes este sábado 6 de diciembre.

Esto reduciría la distancia que hay entre la teoría y la práctica, así como también evitaría que los jugadores tengan que esperar hasta el análisis en el vestuario.

Al tener la pizarra gigante en el campo de juego, Luis Enrique podría decirle durante el entrenamiento qué están haciendo mal o bien y corregirlo tan solo viéndolo en la pantalla.

Este nuevo invento de Luis Enrique sería uno más los extraños métodos que ha implementado en sus entrenamientos, como cuando usó andamios para observar un entrenamiento desde otra perspectiva cuando dirigía a la selección de España.

A inicios de la temporada también llamó la atención al copiar lo que se hace en el Rugby, en donde el entrenador mira el entrenamiento desde el palco del estadio.

Luis Enrique no aguantó todo el entrenamiento desde el palco y para el segundo tiempo decidió bajar y observar todo desde el campo de juego.