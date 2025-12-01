Luis Díaz, nuevamente protagonista: el futbolista colombiano recibió importante reconocimiento tras su actuación en última fecha en Alemania

El futbolista colombiano Luis Díaz volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich. En el juego válido por la décima segunda fecha de la Bundesliga, el extremo cafetero se reportó con gol y asistencia en la victoria de los 'Bávaros' 3-1 sobre el St. Pauli.

Su actuación lo llevó a integrar el once ideal de la jornada. Así lo dio a conocer el portal web de datos y estadísticas de fútbol Who Scored, quien incluyó a 'El Guajiro' dentro del equipo de la fecha.

El colombiano fue uno de los mejores calificados. Con una puntuación de 8.60, el ‘Guajiro’ se ubicó en la segunda casilla, detrás del neerlandés Wouter Burger del Hoffenheim, quien obtuvo una puntuación de 9.10.

Luchito fue el único futbolista del Bayern Múnich incluido dentro del 11 ideal, el cual es liderado por cuatro jugadores del Hoffenheim, que venció 3-0 al Augsburgo, y tres del Friburgo, que venció 4-0 al Mainz.

Sin duda alguna, es un reconocimiento más para Luis Díaz, quien durante los 90 minutos que estuvo dentro del terreno de juego le aportó significativamente a su equipo, que sigue comandando la Bundesliga.

Durante la primera parte del encuentro, el también futbolista de la selección Colombia fue quien asistió a Raphaël Guerreiro para que pusiera la igualdad sobre los 44’. Desde el suelo y como pudo, el cafetero lanzó un taco para que Guerreiro, quien arribaba al área, mandara el balón al fondo de la red para el empate 1-1 ante St. Pauli, escuadra que le complicó el juego a los de Vincent Kompany.

Cuando parecía que el juego terminaría empatado, apareció el ‘Guajiro’, quien con un potente remate de cabeza puso el segundo para los Bávaros, sobre los 90+3.

Pero eso no quedó ahí; motivados por el gol del colombiano, el conjunto de Baviera siguió insistiendo y sobre el final del juego lograron ampliar el marcador 3 a 1.

Con esta victoria, el Bayern Múnich se afianza en la parte alta de la tabla de la Bundesliga que lidera con 34 puntos.

Por su parte, Luis Díaz continúa ampliando su historial goleador con los Bávaros; desde su debut el pasado mes de agosto, ‘El Guajiro’ ha marcado un total de 12 goles y ha hecho 6 asistencias. De los doce tantos, 7 de ellos han sido por la Bundesliga, 3 en Champions, uno por la Copa Alemana y uno por la Supercopa de Alemania.