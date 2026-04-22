Irán afirmó que el bloqueo naval de EE. UU. imposibilita la reapertura del estrecho de Ormuz

Parlamento iraní declaró este miércoles que el régimen no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo naval de Estados Unidos, calificándolo de "flagrante violación del alto el fuego".

"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se viola mediante un bloqueo naval, la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible en medio de una flagrante violación del alto el fuego", declaró el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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“La República Islámica de Irán ha dado la bienvenida al diálogo y al acuerdo y continúa haciéndolo. La violación de compromisos, el bloqueo y las amenazas son los principales obstáculos para negociaciones genuinas. El mundo ve su retórica hipócrita interminable y la contradicción entre las afirmaciones y las acciones” indicó Masoud Pezeshkian en su cuenta de X.

Horas antes, el régimen informó que sus fuerzas navales interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, pese a que el presidente Donald Trump anunció una prórroga indefinida del alto el fuego con el fin de dar más tiempo a las negociaciones de paz.

A pesar de los recientes ataques contra el tráfico marítimo en el Golfo, podría celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en los próximos tres días, según el New York Post, que citó a Trump y a fuentes pakistaníes anónimas.

Donald Trump había extendido la tregua tras una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir que el "fracturado" régimen iraní elabore una propuesta para poner fin a los ataques.

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Desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero por ataques de Israel y EE. UU. contra el régimen de Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajaría a la capital pakistaní para una nueva ronda de negociaciones, como estaba previsto inicialmente. Irán, por su parte, nunca anunció si había decidido enviar una delegación.

A pesar de la prolongación del alto el fuego, Donald Trump insistió en que Estados Unidos continuaría bloqueando los puertos iraníes.