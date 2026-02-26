Estas son algunas de las impresionantes imágenes que deja erupción de un volcán de lodo en Colombia

En imágenes quedó registrado el momento el que un volcán de lodo ubicado en San Juan de Urabá, en Antioquia, hizo erupción esta tarde del miércoles 25 de febrero.

En videos que rondan las redes sociales se observa el instante en el que el volcán expulsa lodo y fuego, generando gran preocupación entre los habitantes.

Internautas también compartieron videos de varias grietas en el suelo de la zona, cercana al volcán de lodo.

“El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá reportó que esta tarde se presentó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal”, informó el organismo departamental.

Las autoridades evacuaron las viviendas cercanas a la zona afectada y también informaron sobre el cierre de la vía que comunica a uno de los municipios del departamento de Antioquia.

“De manera preventiva se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al sitio. Desde el Dagran seguimos en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto”, informaron en su momento.

A su vez, reiteraron que no se presentaron personas afectadas por el desprendimiento de lodo y fuego del volcán.

“De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas”, detallaron.