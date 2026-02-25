Explosiones sacuden Kiev, capital de Ucrania, tras alerta aérea

Según recoge AFP, varias explosiones sacudieron el centro de Kiev la madrugada del jueves 25 de febrero, después de que las autoridades advirtieran de ataques aéreos en la capital ucraniana antes de las conversaciones previstas en Ginebra con representantes de EE. UU. sobre el fin de la guerra con Rusia.

VEA TAMBIÉN Se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania: así ha avanzado el conflicto con Rusia desde 2022 o

La Fuerza Aérea Ucraniana informó de objetivos de alta velocidad que se dirigían hacia Kiev.

La noticia se dio a conocer poco antes de que Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, declarara que Rusia estaba atacando la ciudad con drones y misiles balísticos.

"La defensa aérea está operativa. ¡Permanezcan en refugios hasta que se levante la alerta!", declaró el funcionario vía Telegram.

Por su parte, en el noreste, el alcalde de Járkov, Igor Terekhov, informó que se escucharon dos explosiones en la ciudad cuando drones rusos Shahed atacaron la zona, advirtiendo a los residentes que permanecieran en refugios ante "drones y misiles volando hacia la ciudad".

Terekhov informó posteriormente de un "ataque aéreo combinado" con impactos en los distritos de Shevchenkivsky y Kyivsky.

De momento, el Gobierno de Estados Unidos presiona para poner fin a la guerra que lleva cuatro años curso, misma que ha dejado cientos de miles de muertos y destruido extensas zonas de territorio, especialmente en el este y el sur del país.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

VEA TAMBIÉN Estos son los países que el Papa León XIV visitará en los próximos meses como parte de su gira internacional o

Desde que inició la invasión, el presidente Putin ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.