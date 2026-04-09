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Jueves, 09 de abril de 2026
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Incendio

Grave incendio comprometió parte la infraestructura del velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro

abril 9, 2026
Por: Diana Pérez
Incendio en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro | Foto: AFP
Incendio en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro | Foto: AFP
Este importante recinto ha sido utilizado para competencias internacionales como los Juegos Olímpicos de 2016.

En las últimas horas se registró un grave incendio en el v

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elódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro que alcanzó a dañar la mayor parte de la estructura. Según han informado las autoridades locales, el incendio logró acabar con gran parte del techo del velódromo, pero el incidente no dejó víctimas mortales ni heridos.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro explicó que el incendio se dio en horas de la madrugada y que tras el arduo trabajo de al menos 60 profesionales se pudo controlar.

Los bomberos trabajaron para poder preservar la estructura del Museo Olímpico, que se encuentra ubicado en el segundo piso del velódromo olímpico.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, conversó con los medios de comunicación a las afueras del recinto.

 

Y dio una actualización en sus redes sociales, en donde comentó que "El sistema de alarma contra incendios (que estaba actualizado) funcionó perfectamente y el trabajo del Cuerpo de Bomberos fue fundamental en el control de las llamas".

Además, señaló que las causas del incendio "serán investigadas y vamos a reconstruir la cubierta para que el velódromo y el museo sean reabiertos al público lo antes posible".

El velódromo olímpico, que alberga a alrededor de 5.000 alumnos de 33 modalidades deportivas, iba a acoger al mundial de esgrima esta semana.

Sin embargo, este se trataría del segundo incendio que sufre el velódromo desde el siniestro de 2017. En ese entonces, el incendio se dio por un globo aerostático que alcanzó el techo de la estructura sin dejar víctimas mortales.

Este importante recinto ha sido utilizado para competencias internacionales como los Juegos Olímpicos de 2016.

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