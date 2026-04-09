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Jueves, 09 de abril de 2026
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Misiles

Potencia militar hace pruebas de poderoso misil con bombas de racimo y un arma de capacidad de "electromagnética"

abril 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Misil norcoreano en Corea del Sur - Foto EFE de referencia
Misil norcoreano en Corea del Sur - Foto EFE de referencia
El misil balístico táctico tierra-tierra es capaz de "reducir a cenizas cualquier objetivo" en un área de hasta 7 hectáreas, informó la agencia estatal de noticias KCNA.

Corea del Norte probó esta semana una nueva ojiva de bomba de racimo en un misil balístico y un arma "electromagnética", según informó el jueves la agencia estatal de noticias KCNA, en una iniciativa que se considera parte de sus esfuerzos por demostrar una capacidad para librar una guerra moderna.

La Academia de Ciencias de Defensa y la Oficina General de Misiles del país también llevó a cabo pruebas con bombas de fibra de carbono y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance, de acuerdo con KCNA.

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Kim Jong Sik, un general que supervisó las pruebas, dijo a KCNA que el sistema de armas electromagnéticas y las bombas de fibra de carbono eran "activos especiales" para el ejército de Corea del Norte.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo el miércoles que Corea del Norte había realizado disparos de prueba de múltiples misiles durante varios días.

Los analistas citados por la agencia consideran que es probable que las pruebas constituyan una demostración de fuerza en sistemas de armas convencionales de última generación por parte de Corea del Norte, país con armas nucleares, dirigida a sus adversarios y aliados.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, tiene previsto realizar una visita de dos días a Corea del Norte a partir del jueves.

También se ha especulado con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría intentar celebrar una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su visita a China a mediados de mayo.

Sin especificar el número de misiles balísticos lanzados —una violación a las normas de las Naciones Unidas—, Corea del Norte indicó que había probado su sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance, así como las capacidades de combate de la ojiva de su misil balístico táctico.

Una de las pruebas demostró que el misil balístico táctico tierra-tierra denominado Hwasongpho-11 Ka, provisto de una ojiva de bombas de racimo, era capaz de "reducir a cenizas cualquier objetivo" en un área de hasta 7 hectáreas, contó KCNA.

Las pruebas se producen, además, después de que Corea del Norte reiterara su calificación de Corea del Sur como "enemigo hostil", frustrando las recientes esperanzas de Seúl de aliviar la tensión en la península coreana.

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Las bombas de fibra de carbono, desarrolladas por ejércitos avanzados como los de Estados Unidos y China, son capaces de paralizar infraestructuras como centrales eléctricas al esparcir hilos conductores de fibra de carbono sobre un objetivo.

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