"Gringos go home": Armando Benedetti rechazó decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton

Este viernes, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, se pronunció sobre ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de Estados Unidos.

Desde su cuenta en la red social X, el funcionario colombiano rechazó la decisión del gobierno estadounidense de incluirlo en la Lista Clinton.

Benedetti afirmó: “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido”.

“Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante”, añadió.

El ministro del Interior de Colombia dijo también que nunca “he entrado a la casa de un solo narcotraficante”.

Y finalizó enviándole un mensaje a la administración Trump, diciendo: “para Estados Unidos un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”.

Las fuertes declaraciones de Benedetti se dan luego de conocerse que Estados Unidos incluyó en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior de Colombia, citando drogas ilícitas.

Tras conocerse las sanciones, el presidente Petro reaccionó a través de su cuenta de X y aseveró que se defenderá: "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida".

Esto se da en medio de una crisis política profunda entre Colombia y Estados Unidos, luego de que Trump acusara a Petro de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas".

Debido al fuerte intercambio entre ambos mandatarios, Trump afirmó el fin de semana que iba a aumentar los aranceles a Colombia lo que luego fue mitigado por lo que se denominó la ‘diplomacia paralela’ en Washington.

El miércoles, el líder republicano anunció que se había suspendido toda financiación al país.