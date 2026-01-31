Así vive Bug Hall, quien interpretó a “Alfalfa” en 'Pequeños Traviesos', tras dejar la actuación: hizo un voto de pobreza

El actor estadounidense Bug Hall, quien alcanzó la fama mundial como Alfalfa en Pequeños Traviesos (The Little Rascals), confesó el cambio que ha tenido su vida tras dejar la actuación.

Hall asegura, a sus 40 años, haber hecho un voto de pobreza para vivir junto a su familia en condiciones mínimas, dejando a un lado las comodidades que podría tener si continuara con la actuación.

En medio de una entrevista con Daily Mail, Hall reveló que actualmente vive con su esposa y sus cinco hijos en una autocaravana en Arkansas. En este lugar solo tiene acceso a un pozo de agua y un generador.

“Mi objetivo es mantener una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos”, explicó.

“Si surge una necesidad financiera, salgo a buscar algún trabajo o hago un trabajo ocasional, por efectivo, para cubrir esa necesidad”, agregó.

De acuerdo con el medio, el actor donó todos sus ahorros y la mayor parte de sus pertenencias materiales.

Pues como parte de un compromiso religioso, decidió renunciar al dinero que ganó en diferentes producciones cuando era niño. Se define abiertamente como un “extremista católico radical”.

A través de un video, compartido en 2025 y titulado ‘Into the Unknown’, Hall reveló que se trató de una decisión consiente y espiritual.

“No fue realmente un gran sacrificio comparado con lo que Nuestro Señor tenía planeado darme a cambio”, afirmó.

Bug Hall reveló que, junto a su esposa, educan a sus hijos en casa, “vamos a desalentar firmemente que vayan a un instituto o a la universidad”, dijo.