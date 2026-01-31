NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Actor

Así vive Bug Hall, quien interpretó a “Alfalfa” en 'Pequeños Traviesos', tras dejar la actuación: hizo un voto de pobreza

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Bug Hall - @Bug Hall
Bug Hall - @Bug Hall
El estadounidense donó todos sus ahorros y la mayor parte de sus pertenencias materiales.

El actor estadounidense Bug Hall, quien alcanzó la fama mundial como Alfalfa en Pequeños Traviesos (The Little Rascals), confesó el cambio que ha tenido su vida tras dejar la actuación.

Hall asegura, a sus 40 años, haber hecho un voto de pobreza para vivir junto a su familia en condiciones mínimas, dejando a un lado las comodidades que podría tener si continuara con la actuación.

En medio de una entrevista con Daily Mail, Hall reveló que actualmente vive con su esposa y sus cinco hijos en una autocaravana en Arkansas. En este lugar solo tiene acceso a un pozo de agua y un generador.

“Mi objetivo es mantener una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos”, explicó.

“Si surge una necesidad financiera, salgo a buscar algún trabajo o hago un trabajo ocasional, por efectivo, para cubrir esa necesidad”, agregó.

o

De acuerdo con el medio, el actor donó todos sus ahorros y la mayor parte de sus pertenencias materiales.

Pues como parte de un compromiso religioso, decidió renunciar al dinero que ganó en diferentes producciones cuando era niño. Se define abiertamente como un “extremista católico radical”.

A través de un video, compartido en 2025 y titulado ‘Into the Unknown’, Hall reveló que se trató de una decisión consiente y espiritual.

“No fue realmente un gran sacrificio comparado con lo que Nuestro Señor tenía planeado darme a cambio”, afirmó.

Bug Hall reveló que, junto a su esposa, educan a sus hijos en casa, “vamos a desalentar firmemente que vayan a un instituto o a la universidad”, dijo.

Temas relacionados:

Actor

Películas

Actuación

Hollywood

Religión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Karol G

Karol G comparte inesperado mensaje tras su ruptura con Feid

Taipei 101 - Foto EFE
Asia

Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

Roger Allers fue uno de los directores del clásico animado de Disney ‘El Rey León’-Foto: AFP/EFE
El Rey León

Roger Allers, uno de los directores de la icónica película animada ‘El rey león’, falleció a los 76 años

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
China se pronunció frente a la captura de Maduro - Fotos: X @MFA_China y AFP
China

“China está profundamente conmocionada”: el mensaje de la oficina de Asuntos Exteriores de China tras la captura de Nicolás Maduro

Xabi Alonso | Foto: AFP
Xabi Alonso

Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso un día después de perder la Supercopa de España ante el Barcelona: "Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo"

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Karol G

Karol G comparte inesperado mensaje tras su ruptura con Feid

Tormenta invernal en EE. UU. - NWS
Tormenta invernal

"Tómense esta tormenta en serio": fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada ya han cubierto gran parte del centro-sur de EE. UU.

Vehículos circulan por una carretera durante un apagón en Kiev el 20 de enero de 2026 - Foto AFP
Kiev

Bombardeos rusos contra instalaciones energéticas obligaron a 600.000 personas a huir de Kiev

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Así funciona la nueva configuración que ofrece WhatsApp para mayor seguridad de los usuarios contra ciberataques

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre