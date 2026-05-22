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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Selección Colombia

"Terminado el Mundial, no va más": Carlos Antonio Vélez asegura que Néstor Lorenzo podría no seguir al frente de la Selección Colombia

mayo 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
El periodista deportivo dio a conocer el motivo por el que el cuerpo técnico de la Selección Colombia no seguiría de cara al futuro.

La Selección Colombia se prepara para el Mundial 2026, en el que debutará el 17 de junio próximo ante Uzbekistán.

El equipo de Néstor Lorenzo se encuentra concentrado en Medellín para lo que será su despedida en Bogotá, ante su afición, el próximo 1 de junio ante Costa Rica.

A días del comienzo de la cita orbital, se conoció que el entrenador argentino Néstor Lorenzo podría no seguir al frente de la Tricolor.

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La información fue revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que uno de los miembros del cuerpo técnico tiene una oferta de Colombia. Se trata de Luis Amaranto Perea, uno de los asistentes técnicos de Lorenzo, quien tendría un acuerdo para llegar al Deportivo Independiente Medellín.

Aprovecho para contarles que esto de Luis Amaranto Perea para el Medellín, que filtraron ayer, pues no es otra cosa sino el reconocimiento de parte del cuerpo técnico que, terminado el Mundial, no va más”, dijo Vélez.

“Lo cual me parece absolutamente lógico, cualquiera sea el resultado. Cada uno se va acomodando en lo suyo”, resaltó.

En ese sentido, señaló que “no deja de ser un mensaje previo porque si se hubiera oficializado de lado de la Federación hacia ellos sería absolutamente incómodo y muy mal interpretado, pero de allá para acá lo interpretamos de la misma manera”.

“La mejor de las suertes para Luis Amaranto Perea si se llega a dar lo de Medellín”, subrayó

El comunicador aprovechó para criticar la labor del exdefensor de la Selección Colombia, quien formó parte del cuerpo técnico de Lorenzo.

“Yo esperaba un poco más de carácter de parte suya. Creí que tenía más temple para ser un verdadero asesor porque un asesor no es un eco, es una persona que ayuda y colabora, y le dice ‘no te equivoques’, ‘no hagas el cambio tan tarde’, ‘no saques al mismo, pon a este otro’, ‘yo creo que el partido está para esto’ . A mí en eso sí me decepcionó Perea totalmente”, dijo Vélez.

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Cabe recordar que la Selección Colombia compartirá grupo en la Copa del Mundo con Portugal, Uzbekistán y República del Congo.

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