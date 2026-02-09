NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

"Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana": repudiables declaraciones de Diosdado Cabello tras secuestro de Juan Pablo Guanipa

febrero 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Diosdado Cabello - Foto AFP
El ministro de Interior del régimen dijo también durante una conferencia que "ya no son 897 sino 896" prisioneros políticos excarcelados.

El ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, pronunció unas repudiables declaraciones este lunes sobre el secuestro del dirigente político Juan Pablo Guanipa en la noche del domingo tras una breve excarcelación de menos de 12 horas.

"Han salido 897 personas, 897. No había pasado nada, salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos, que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar al país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad", expresó Cabello.

Quien es también solicitado por la justicia estadounidense expuso además este lunes las que fueron las supuestas razones por las que Guanipa, cercano a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, habría sido nuevamente secuestrado por parte del régimen.

"Entonces ya no son 897 sino 896 porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada, llamando pues a las calles… Este país quiere paz, es una oportunidad que se les está haciendo", señaló Cabello.

Las excarcelaciones de prisioneros políticos en Venezuela fueron anunciadas el mes pasado por Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, quien está ahora a cargo del régimen tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump aseguró que su Gobierno administraría Venezuela tras el operativo militar estadounidense en Caracas, en el que también fue capturada Cilifa Flores, esposa de Maduro.

La administración Trump ha estado presionando fuertemente a Rodríguez para que tome las medidas "correctas" y le ha advertido que, de no hacerlo, le podrían esperar consecuencias peores que las de Maduro.

Detrás de las excarcelaciones, precisamente, estuvo el Gobierno Trump, mientras que los familiares de las víctimas y líderes políticos exigen que se trate de liberaciones plenas sin condiciones o amenazas impuestas por el régimen.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Juan Pablo Guanipa

Régimen venezolano

Excarcelaciones en Venezuela

Represión en Venezuela

