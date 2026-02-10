NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Apagones y vuelos cancelados: aumenta la crisis en Cuba por escasez de combustibles

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba - AFP
Cuba - AFP
Cuba comenzó a aplicar medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética, agudizada por la presión de Estados Unidos.

Ausencia de transporte público, racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia: Cuba comenzó a aplicar este lunes medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética, agudizada por la presión de Estados Unidos.

Para ahorrar energía, el régimen dispuso el viernes la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, así como el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

La isla, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica.

Ahora también dejó de recibir petróleo de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.

El turismo, que ya sufría el impacto de la crisis económica que castiga al país desde hace seis años, se verá gravemente afectado, lo que reducirá aún más la entrada de divisas.

Como señal de la gravedad de la crisis, las autoridades del régimen cubano informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedará congelado durante un mes a partir del lunes a medianoche.

Air Canada dijo el lunes que suspendía los vuelos a Cuba. En los próximos días, enviará aviones vacíos para recoger a unos 3.000 clientes en Cuba y llevarlos a casa.

Y otras compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otras naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones.

Además, el gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los turistas.

