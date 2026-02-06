Llegó a Colombia un vuelo con 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

En la noche del 5 de febrero, el Gobierno de Colombia anunció la llegada de un nuevo vuelo con más de un centenar ciudadanos deportados desde Estados Unidos.

"El Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro Urrego acompañó, este 5 de febrero, el retorno digno de 101 connacionales desde Estados Unidos, entre ellos 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes arribaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana", informó la Cancillería en sus redes sociales.

Asimismo, la cartera señaló que los ciudadanos recibieron atención humanitaria.

"A su llegada, recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno, con acceso a la oferta institucional, y reafirmando el compromiso con la protección de derechos, la atención humanitaria y la reintegración social", dice.

El vuelo, coordinado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, llega después de que el 29 de enero, el Gobierno anunciara la reanudación de vuelos de repatriación para colombianos deportados desde la unión americana.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos", señaló el organismo gubernamental en ese entonces.

Este es el primer vuelo de deportados que llega desde Estados Unidos a Colombia tras el encuentro entre Petro y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.