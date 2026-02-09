Camila Becerra, ajedrecista paralímpica que ha superado las adversidades y hoy brilla en este deporte

Camila Becerra, una deportista con baja visión que destaca en el ajedrez paralímpico, es una mujer llena de valentía y perseverancia que ha logrado superar las adversidades y demostrarle al mundo que no existen limitaciones para superarse.

Becerra nos cuenta en Deportista de lujo que ella nació con baja visión, una situación que en la época escolar la llevó a sufrir “bullying, rechazo y discriminación”, tanto por parte de docentes como de sus propios compañeros. A pesar de eso, ella logró superarse y en su camino encontró un gran aliado: el deporte.

A la edad de 10 llega el ajedrez como un deporte convencional a su vida, esto gracias a “un familiar de un tío”, quien le mostró un tablero de ajedrez; a partir de ese momento ella sintió una conexión que cataloga como “amor a primera vista”. Aunque con el tiempo dejó de practicarlo con frecuencia, pues inicialmente no lo “veía como un deporte”, a pesar de eso jamás se apartó de esta disciplina y, como dice la misma Camila, “lo que para uno es para uno” y con el tiempo, con más dedicación, comenzó a practicarlo y de paso a competir, un hecho que la llenó de motivación.

En medio de los logros del ajedrez convencional, también conoció el ajedrez como deporte adaptado o paralímpico, del cual aprendió las reglas y en el cual también comenzó a competir.

Un camino en el que agradece el acompañamiento que ha permanecido desde el primer día hasta hoy por parte de su entorno familiar: “Me apoyaron, al inicio como en todo deporte, y aún todavía, si uno quiere crecer, debe tener apoyo económico para ir a una competencia”.

Camila, en conversación con José Fernando Neira, cuenta que, aunque entrar al deporte paralímpico causó un impacto en su vida, también se convirtió en una gran oportunidad, ya que en estos espacios encuentran “personas que te ayudan a superar temas como persona y como deportista”.

Sin duda alguna, Camila Becerra es un gran ejemplo de perseverancia y superación, pues su disciplina y dedicación la han llevado a convertirse en maestra de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), un título que solo suelen obtener los ajedrecistas convencionales.

“Realmente para mí ha sido un logro muy importante porque no es fácil llevar un título de ajedrez”, expresó la deportista.

El gran sueño “es ser la primera maestra internacional a nivel de discapacidad en América” y para ello tiene claro que debe seguir preparándose, teniendo en cuenta que para lograrlo compite en el ámbito convencional.

Camila Becerra, quien representa a Cundinamarca y Colombia, cuenta con cinco logros panamericanos a nivel internacional como maestra FIDE; actualmente estudia psicología con el deseo de poder ayudar a personas con discapacidad.

Para Becerra, el ajedrez lo es: “Todo el superarme como persona, quitarme muchos límites, muchas barreras, a darme cuenta de que uno es bueno en otra cosa que me gusta, me ha abierto muchas puertas en muchos aspectos de mi vida”.