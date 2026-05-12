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Martes, 12 de mayo de 2026
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NBA

Falleció Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Jason Collins (AFP)
Jason Collins (AFP)
Se retiró en 2014 tras una carrera de 13 años en la NBA, con paso por franquicias como Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks y Boston Celtics.

El exbasquetbolista de la NBA Jason Collins, primer jugador abiertamente gay en actuar en una de las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, falleció tras luchar contra un cáncer cerebral.

El exjugador, de 47 años, había revelado en septiembre pasado que estaba recibiendo tratamiento por un tumor cerebral y en diciembre dijo que le habían diagnosticado un glioblastoma "multiforme" de rápido crecimiento.

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Con el apoyo de su esposo, Brunson Green, y otros familiares y amigos, inició un tratamiento con medicamentos, radioterapia y quimioterapia, además de un procedimiento innovador en Singapur.

Tras ello, pudo regresar a casa y asistir en febrero al Fin de Semana de las Estrellas de la NBA en Los Ángeles.

Collins se retiró en 2014 tras una carrera de 13 años en la NBA, con paso por franquicias como Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks y Boston Celtics.

En 2013 anunció públicamente que era gay en un artículo de Sports Illustrated y al año siguiente disputó 22 partidos con los Brooklyn Nets, dirigidos entonces por su excompañero Jason Kidd.

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"Cuando salí del armario públicamente, recibí llamadas consecutivas de Oprah Winfrey y del presidente Barack Obama", señaló Collins en una entrevista.

"El expresidente Obama me dijo: lo que has hecho hoy tendrá un impacto positivo en alguien a quien quizá nunca conozcas", señaló.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que Collins ayudó a construir un deporte más inclusivo y acogedor para futuras generaciones.

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