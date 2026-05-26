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Martes, 26 de mayo de 2026
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Marco Rubio

“Se reabrirá de una forma u otra”: Marco Rubio advierte sobre el futuro del estrecho de Ormuz y lanza contundente mensaje

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio | Foto EFE
Marco Rubio | Foto EFE
En sus declaraciones dijo que “hubo algunas conversaciones hoy en Qatar, así que veremos si podemos avanzar”.

Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al estrecho de Ormuz, y envió contundente advertencia, afirmando que será abierto “de una forma u otra”.

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El paso marítimo importante para el tránsito mundial de hidrocarburos, actualmente bloqueado, ha ocasionado un fuerte impacto en los precios de petróleo, alcanzando precios históricos, entre otras consecuencias.

En ese contexto, explicó el camino de las negociaciones. “Hubo algunas conversaciones hoy en Qatar, así que veremos si podemos avanzar. Creo que hay muchas idas y vueltas sobre el lenguaje específico del documental inicial, así que llevará unos días”.

Sobre los recientes ataques, Rubio dijo que fueron de carácter defensivo. “Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de amenazas planteadas por fuerzas iraníes”.

Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable”, afirmó.

Asimismo, habló sobre el estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia. “Tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra”, declaró a los periodistas en la ciudad india de Jaipur, donde se encuentra en visita oficial.

No obstante, aseguró que por el momento hay “algo bastante sólido sobre la mesa”, refiriéndose al estrecho y a una negociación “muy real, significativa y limitada en el tiempo sobre la cuestión nuclear”.

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Por otra parte, las acciones de Wall Street subieron a primera hora del martes, prolongando una racha, ya que los mercados apuestan a que los negociadores se están acercando a una solución al conflicto militar entre Estados Unidos e Irán que reabriría el estrecho de Ormuz.

"El mercado tiene tantas esperanzas puestas en un acuerdo que abra el estrecho de Ormuz que no le importan los detalles y está dispuesto a operar basándose en la esperanza en lugar de esperar el resultado", dijo Steve Sosnick de Interactive Brokers.

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