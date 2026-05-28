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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Inmigrantes

La Casa Blanca genera polémica al lanzar aplicación móvil que geolocaliza arrestos de inmigrantes indocumentados y revela sus nacionalidades

mayo 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
ICE - Foto: EFE
ICE - Foto: EFE
Los usuarios se sorprendieron con el lanzamiento del portal dado que esperaban que se tratara de una desclasificación de archivos relacionados con alienígenas y ovnis.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos ha generado polémica recientemente luego de que la Casa Blanca lanzara una aplicación móvil que permite geolocalizar los arrestos a inmigrantes indocumentados en todo el país y revela sus nacionalidades.

"No eran pequeños hombres verdes. Estos 'Aliens' son los millones de ilegales que invadieron nuestro país", dice la página web que promociona la polémica plataforma.

Los usuarios se sorprendieron con el lanzamiento del portal dado que esperaban que se tratara de una desclasificación de archivos relacionados con alienígenas y ovnis.

o

En la nueva aplicación los inmigrantes indocumentados son denominados aliens, una palabra también usada para referirse a los extranjeros.

“Ellos han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana”, añade el texto visible en el portal.

La aplicación permite geolocalizar, en una parte denominada "Alien Arrest Map Live", los lugares donde se están llevando a cabo arrestos de inmigrantes indocumentados, incluso en zonas cercanas a las de los usuarios.

Además, revela información del origen de

o

los inmigrantes arrestados, entre los cuales se destacan Colombia, Venezuela y otros países de la región.

También cuenta con una “línea de denuncia”, en donde los usuarios pueden comunicarse directamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para reportar inmigrantes en condición migratoria irregular. “Reporta Aliens sospechosos", lleva como nombre ese apartado en el que se ofrecen incluso recompensas.

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