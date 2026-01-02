NTN24
¿Habrá un viraje a la derecha en Latinoamérica? Experto explica el tablero electoral para 2026

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Oláguer Chacón, analista internacional y especialista en geopolítica, habló en La Tarde de NTN24.

El tablero político de América Latina experimentó un contundente movimiento hacia la derecha en 2025, y este 2026 podría consolidar definitivamente esa tendencia.

Cinco países elegirán presidente este año, incluyendo dos de las tres mayores democracias de la región: Brasil y Colombia, cuyos comicios estarán marcados por la polarización y podrían sellar el viraje político latinoamericano.

Según Olaguer Chacón, analista internacional y especialista en geopolítica, lo que está moviendo a los electores es "el cansancio con los gobiernos".

"Es más un voto castigo a las administraciones", explicó.

"América Latina se había movido a la izquierda por la misma razón anterior. Es decir, lo que estamos viendo es cómo los votantes van pasando en masa, en oleadas, de un grupo a otro porque no percibe que ninguno de los grupos esté respondiendo a sus intereses", agregó.

El experto señala que los ciudadanos están privilegiando temas como "la economía, la inflación, de cómo se están desarrollando los servicios públicos" por encima de otras consideraciones ideológicas.

Este efecto péndulo se observa claramente en el mapa político regional, donde actualmente gobiernos de derecha predominan en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y próximamente Chile, mientras que México, Colombia y Brasil mantienen administraciones de izquierda.

El tema migratorio, particularmente el éxodo venezolano, emerge como factor determinante en varios procesos electorales.

"Nosotros vamos a ver candidatos que van a tratar de asociar desafortunadamente el tema de la seguridad al tema de la migración", advirtió Chacón, señalando casos específicos como Chile y Colombia, donde la comunidad venezolana es significativa.

¿Habrá un viraje a la derecha en Latinoamérica? Experto explica el tablero electoral para 2026

