"Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán": el Departamento de Guerra publica imágenes de nuevo abordaje a buque que desafió la cuarentena de Trump

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este martes videos de la última incautación de un buque petrolero que desafió la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump.

“Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Bertha sin incidentes en la zona de responsabilidad de INDOPACOM (Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos)”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

Indicó, además, que el buque operaba “desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla”.

“Desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia ni la voluntad de imponer sanciones a esta distancia. Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia”, escribió.

Además, mencionó que el Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes “la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”.

Después de capturar a Nicolás Maduro en una redada militar el mes pasado en Caracas, Washington ha intensificado su bloqueo a los buques que están bajo sanciones y que van hacia y desde el país sudamericano, miembro del grupo de productores de petróleo de la OPEP.

El Bertha zarpó a principios de enero de aguas venezolanas como parte de una flotilla que ha sido incautada casi en su totalidad por Estados Unidos. El buque transportaba unos 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey con destino a China, según informes de transporte de la empresa estatal venezolana PDVSA.

A principios de este mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fuerzas militares estadounidenses habían abordado el petrolero Suezmax Aquila II en el océano Índico. A esto le siguió la incautación del Verónica III en la misma región el 15 de febrero.

Los buques incautados en el pasado han estado sujetos a sanciones estadounidenses o formaban parte de una "flota fantasma" de barcos que ocultan su origen para transportar petróleo de los principales productores sancionados: Irán, Rusia o Venezuela.