NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Martes, 24 de febrero de 2026
Departamento de Guerra

"Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán": el Departamento de Guerra publica imágenes de nuevo abordaje a buque que desafió la cuarentena de Trump

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Abordaje a petrolero del Departamento de Guerra. (Departamento de Guerra)
Abordaje a petrolero del Departamento de Guerra. (Departamento de Guerra)
Washington ha intensificado su bloqueo a los buques que están bajo sanciones y que van hacia y desde Venezuela.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este martes videos de la última incautación de un buque petrolero que desafió la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump.

“Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Bertha sin incidentes en la zona de responsabilidad de INDOPACOM (Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos)”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

Indicó, además, que el buque operaba “desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla”.

o

“Desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia ni la voluntad de imponer sanciones a esta distancia. Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia”, escribió.

Además, mencionó que el Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes “la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”.

Después de capturar a Nicolás Maduro en una redada militar el mes pasado en Caracas, Washington ha intensificado su bloqueo a los buques que están bajo sanciones y que van hacia y desde el país sudamericano, miembro del grupo de productores de petróleo de la OPEP.

El Bertha zarpó a principios de enero de aguas venezolanas como parte de una flotilla que ha sido incautada casi en su totalidad por Estados Unidos. El buque transportaba unos 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey con destino a China, según informes de transporte de la empresa estatal venezolana PDVSA.

A principios de este mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fuerzas militares estadounidenses habían abordado el petrolero Suezmax Aquila II en el océano Índico. A esto le siguió la incautación del Verónica III en la misma región el 15 de febrero.

o

Los buques incautados en el pasado han estado sujetos a sanciones estadounidenses o formaban parte de una "flota fantasma" de barcos que ocultan su origen para transportar petróleo de los principales productores sancionados: Irán, Rusia o Venezuela.

Temas relacionados:

Departamento de Guerra

Buque petrolero

Petróleo en Venezuela

Gas y Petróleo

Barco

Pete Hegseth

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab y Delcy Rodríguez (EFE)
Álex Saab

"Es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez": Carlos Paparoni habla de situación de Alex Saab

Irfaan Ali, presidente de Guyana | Foto: EFE
Guyana

Guyana dice que la captura de Nicolás Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela en la disputa por el Esequibo

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Alex Saab y Delcy Rodríguez (EFE)
Álex Saab

"Es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez": Carlos Paparoni habla de situación de Alex Saab

Irfaan Ali, presidente de Guyana | Foto: EFE
Guyana

Guyana dice que la captura de Nicolás Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela en la disputa por el Esequibo

Barack Obama y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

"Yo no cometí un error, no lo vi completo": Trump se pronuncia sobre polémico video que publicó en el que aparecen los Obama como monos

Saludo de los tenistas Arthur Rinderknech y Carlos Alcaraz. (AFP)
Carlos Alcaraz

Así reaccionó reconocido tenista cuando su rival, el número uno del mundo, en el saludo en la red le preguntó si lo había dejado ganar

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Régimen venezolano

Militares y médicos cubanos estarían abandonando Venezuela ante presión de EE.UU. sobre el régimen: Delcy Rodríguez reemplazó su seguridad por agentes venezolanos

José Antonio Kast | Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

"Cuando más de siete millones de venezolanos han tenido que huir de su país hemos fallado como región": José Antonio Kast durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre