NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Donald Trump

La Casa Blanca asegura que Trump mantiene como una opción realizar ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
La ONG Irán Human Rights, con sede en Noruega, reportó el lunes al menos 648 manifestantes muertos en Irán desde el inicio de las protestas contra el gobierno.

Este lunes se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún considera llevar a cabo ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes, según informó la Casa Blanca.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que pese a esto sigue abierto un canal para la diplomacia, y que en conversaciones privadas con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, Irán adoptó un "tono muy diferente".

"Una cosa en la que el presidente Trump es muy bueno es en mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa. Y los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe", dijo Leavitt a los periodistas.

Leavitt agregó en la conferencia de prensa que la "diplomacia siempre será la primera opción del presidente".

"Lo que están oyendo públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", explicó.

Trump dijo el domingo que el ejército de Estados Unidos estudia "opciones muy fuertes" contra Irán, al afirmar que "parece" que Irán cruzó una línea roja cuando manifestantes fueron asesinados.

El republicano también afirmó que los líderes iraníes solicitaron una reunión, pero que podrían "tener que actuar antes" de un encuentro.

Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado", respondió este lunes el canciller Abás Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

No obstante, el mandatario agregó que también están "preparados para negociar", pero matizó que "estas negociaciones deben ser justas".

Por su parte, la cancillería iraní señaló al mismo tiempo que existía un canal de comunicación abierto entre Teherán y el enviado especial de Trump, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas.

Las protestas en Irán comenzaron el pasado 28 de diciembre y, desde entonces, se han intensificado en un movimiento que desafía al régimen teocrático de la República Islámica.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, reportó el lunes al menos 648 manifestantes muertos en Irán desde el inicio de las protestas contra el gobierno.

La secretaria de prensa pareció confirmar que ha habido muertes durante las movilizaciones. "Él ciertamente no quiere ver a personas siendo asesinadas en las calles de Teherán y, lamentablemente, eso es algo que estamos viendo ahora mismo".

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez se reunió con los familiares de tres españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela y prometió "trabajar" por su liberación

Foto captura X: @Sec_Noem
Kristi Noem

El video con el que la secretaria de seguridad de EE. UU. confirma incautación a buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Accidente de tren en México. (EFE)
Accidente de tren

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos": México se encuentra de luto por descarrilamiento que deja 13 muertos y decenas de heridos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez se reunió con los familiares de tres españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela y prometió "trabajar" por su liberación

Foto captura X: @Sec_Noem
Kristi Noem

El video con el que la secretaria de seguridad de EE. UU. confirma incautación a buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Cantante estadounidense Taylor Swift | Foto: AFP
Taylor Swift

El detallazo que Taylor Swift tuvo con sus trabajadores tras finalizar su exitosa gira de conciertos: “es la jefa del año”

Accidente de tren en México. (EFE)
Accidente de tren

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos": México se encuentra de luto por descarrilamiento que deja 13 muertos y decenas de heridos

Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
ELN

Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

Nicolás Maduro y Antonio Guterrez / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU y denunció "escalada de amenazas" de Estados Unidos

