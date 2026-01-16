NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe señala a Iván Cepeda y Gustavo Petro de “apoyar históricamente a la dictadura de Cuba” y de ser “aliados de Maduro”

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: EFE
El exmandatario se mostró preocupado frente al aumento de la producción de coca en el país.

En medio de un discurso en un evento público en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, el expresidente Álvaro Uribe, quien acompañó a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el también candidato por el Pacto Histórico Iván Cepeda.

o

En su intervención, Uribe Vélez señaló que Petro y Cepeda históricamente han mantenido un vínculo con la dictadura cubana y venezolana.

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, han sido aliados de Maduro. Se puso de bravo Cepeda cuando EE. UU. arrestó a Maduro, se puso bravo Petro”, expresó el exsenador.

El comentario del expresidente estuvo ligado a la reacción que tomaron tanto el mandatario colombiano como el actual candidato a la presidencia, Iván Cepeda, una vez se conoció la captura de Nicolás Maduro en medio de la operación militar de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

“Cómo se puso de bravo Cepeda cuando Estados Unidos arrestó a Maduro, cómo protestó el presidente Petro”, manifestó.

Asimismo, Álvaro Uribe Vélez hizo referencia al incremento en la producción de droga durante el último periodo, en comparación con su último año de gobierno.

“Este país hoy exporta mucha coca, el 70 o 80 por ciento de la coca del mundo. Y miren esto, yo no dejé el país perfecto, pero en el último año que presidí, fueron al mercado, según Naciones Unidas, después de restar a la producción el decomiso, fueron 150 toneladas de cocaína; en el último informe, 1815”, dijo Uribe.

Para el exsenador, el gobierno no ha hecho respetar la “soberanía”, como suelen comentarlo, y que, por el contrario, lo que “han hecho es entregarle la soberanía de Colombia al narcoterrorismo”.

o

Ante esta situación y los incesantes casos de corrupción en los que se han visto expuestos tanto el presidente Gustavo Petro como el candidato a la Casa de Nariño, Iván Cepeda, el exmandatario dejó claro que es importante “derrotarlos” en las urnas.

“No más Petro, no más Cepeda, vamos por Paloma. No más un Gobierno que solamente trabaja en Twitter y trabaja en destrucción”, sentenció.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Nicolás Maduro

Paloma Valencia

Pacto Histórico

Centro Democrático

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
Buque petrolero venezolano - Foto: de referencia: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Al menos cuatro buques petroleros que habían zarpado de Venezuela en "modo oculto" regresaron a aguas del país

Mujer viendo una patrulla de la Policía de EE.UU. en Florida - Foto: EFE
ICE

Migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

Foto: AFP
Presos políticos

Jorge Rodríguez asegura que 400 presos políticos han sido excarcelados "a la fecha", cifra muy lejana a lo confirmado por organizaciones como Foro Penal

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buque petrolero venezolano - Foto: de referencia: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Al menos cuatro buques petroleros que habían zarpado de Venezuela en "modo oculto" regresaron a aguas del país

Mujer viendo una patrulla de la Policía de EE.UU. en Florida - Foto: EFE
ICE

Migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

Foto: AFP
Presos políticos

Jorge Rodríguez asegura que 400 presos políticos han sido excarcelados "a la fecha", cifra muy lejana a lo confirmado por organizaciones como Foro Penal

Buque petrolero en Venezuela - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Magnate petrolero de otro país del continente propone ayudar a Estados Unidos con la reactivación petrolera de Venezuela

Stan Wawrinka y Novak Djokovic - AFP
Tenis

Tenista considerado como parte del 'big 5' en la época de Nadal y Federer anunció su retiro con emotivo mensaje: "Cada libro necesita un final"

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy no es la persona más confiable para administrar un proceso de transición, pero la necesidad tiene cara de hereje": Washington Abdala

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre