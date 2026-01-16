Álvaro Uribe señala a Iván Cepeda y Gustavo Petro de “apoyar históricamente a la dictadura de Cuba” y de ser “aliados de Maduro”

En medio de un discurso en un evento público en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, el expresidente Álvaro Uribe, quien acompañó a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el también candidato por el Pacto Histórico Iván Cepeda.

En su intervención, Uribe Vélez señaló que Petro y Cepeda históricamente han mantenido un vínculo con la dictadura cubana y venezolana.

“Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, han sido aliados de Maduro. Se puso de bravo Cepeda cuando EE. UU. arrestó a Maduro, se puso bravo Petro”, expresó el exsenador.

El comentario del expresidente estuvo ligado a la reacción que tomaron tanto el mandatario colombiano como el actual candidato a la presidencia, Iván Cepeda, una vez se conoció la captura de Nicolás Maduro en medio de la operación militar de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

“Cómo se puso de bravo Cepeda cuando Estados Unidos arrestó a Maduro, cómo protestó el presidente Petro”, manifestó.

Asimismo, Álvaro Uribe Vélez hizo referencia al incremento en la producción de droga durante el último periodo, en comparación con su último año de gobierno.

“Este país hoy exporta mucha coca, el 70 o 80 por ciento de la coca del mundo. Y miren esto, yo no dejé el país perfecto, pero en el último año que presidí, fueron al mercado, según Naciones Unidas, después de restar a la producción el decomiso, fueron 150 toneladas de cocaína; en el último informe, 1815”, dijo Uribe.

Para el exsenador, el gobierno no ha hecho respetar la “soberanía”, como suelen comentarlo, y que, por el contrario, lo que “han hecho es entregarle la soberanía de Colombia al narcoterrorismo”.

Ante esta situación y los incesantes casos de corrupción en los que se han visto expuestos tanto el presidente Gustavo Petro como el candidato a la Casa de Nariño, Iván Cepeda, el exmandatario dejó claro que es importante “derrotarlos” en las urnas.

“No más Petro, no más Cepeda, vamos por Paloma. No más un Gobierno que solamente trabaja en Twitter y trabaja en destrucción”, sentenció.