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Domingo, 24 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Selección de Irán anuncia que cambiará su sede de concentración para el Mundial a una ciudad mexicana para no permanecer en Estados Unidos

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Irán en las eliminatorias asiáticas - Foto: EFE
Selección de Irán en las eliminatorias asiáticas - Foto: EFE
El presidente de la Selección iraní confirmó que establecerá su sede de concentración en una ciudad mexicana y no en Estados Unidos, como estaba previsto inicialmente.

A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, hay dudas sobre la participación de la Selección de Irán, dado el conflicto entre el régimen ayatolá y Estados Unidos tras el ataque conjunto entre el país norteamericano e Israel el pasado 28 de febrero, que derivó en la muerte de Alí Jameneí.

Tras los ataques, el régimen de Irán en varias declaraciones puso en duda la participación del país asiático en la Copa del Mundo, no obstante, en los últimos días se ha confirmado que sí asistirá.

Precisamente, este sábado, el presidente de la Selección iraní confirmó que establecerá su sede de concentración en una ciudad mexicana y no en Estados Unidos, como estaba previsto inicialmente.

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"Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA (...) nuestra solicitud ha sido aceptada (...) Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico", declaró este sábado Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en un vídeo difundido por la agencia de prensa iraní Fars.

"Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto", añadió el dirigente del organismo iraní, mientras la participación de Irán en el Mundial (11 de junio - 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá) está rodeada de incertidumbres desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero contra el régimen islámico.

Clasificado para su cuarta fase final consecutiva, Irán debe disputar sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980, a raíz de la crisis de los rehenes en Teherán.

El Team Melli, encuadrado en el grupo G, debutará el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda. Luego volverá a jugar en la misma ciudad frente a Bélgica el 21 de junio, antes de concluir su fase de grupos contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

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"El trayecto para nuestros dos partidos en Los Ángeles solo lleva 55 minutos en avión, lo cual es muy corto en comparación con Tucson, en Arizona (...) Es una ventaja considerable. Para realizar estos desplazamientos tenemos problemas de visados, especialmente en lo que respecta al número de visados disponibles. Este problema se resolverá pronto, ya que el equipo entrará en México. Quizá podamos tomar un vuelo privado con Iran Air", añadió Mehdi Taj.

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