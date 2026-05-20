Fuerzas de Defensa de Israel denuncian la forma en que organizaciones terroristas en Gaza utilizan niños como "escudos humanos para el terrorismo"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) denunciaron la forma cómo organizaciones terroristas en La Franja de Gaza utilizan a menores de edad como escudos humanos para el terrorismo.

“En este video, se identificó a un terrorista de Hamás llevando armas a niños cerca de una escuela en Gaza, donde los niños fueron vistos “jugando” con las armas”, denunciaron las FDI en un mensaje en X.

El mensaje estuvo acompañado por la filmación en la que se observa lo que parece ser menores teniendo interacción con armas de fuego en la zona en la que informaron las autoridades militares israelíes.

En un mensaje anterior en la misma plataforma, las FDI informaron que desmantelaron un depósito de armas del grupo terrorista Hamás en el centro de Gaza.

Según el informe, las armas almacenadas en la instalación estaban destinadas a atacar a soldados de las FDI que operan cerca de la Línea Amarilla y a civiles israelíes.

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Asimismo, reportó el desmantelamiento de un depósito de armas y un pozo de lanzamiento de cohetes pertenecientes a dicha organización en el norte del enclave palestino.

“El sitio de almacenamiento contenía docenas de armas de diversos tipos, incluyendo más de 20 proyectiles de mortero, lanzadores, explosivos, rifles Kalashnikov y equipo de combate adicional”, detalló.

Hamás, que controla menos de la mitad de Gaza, lanzó un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en el territorio palestino.