Lunes, 03 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

"Hambre, golpes y amenazas": ONG denuncia agresiones contra presos políticos en la cárcel Yare II

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Cárcel Yare II
Clippve destaca que estas prácticas van en contra del derecho internacional y el respeto de los derechos humanos.

Tablazos, agresiones físicas constantes, poca comida y a veces en mal estado, son algunas de las graves denuncias realizadas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), quienes reportan la situación que atraviesan los presos políticos recluidos en la cárcel Yare II, en el estado Miranda.

La ONG además señala que los familiares han recibido amenazas para que no denuncien el estado de los detenidos.

"Se reporta que varios detenidos habrían sido golpeados y que sus familiares fueron amenazados para que no denuncien. Los presos estarían recibiendo tablazos, agresiones físicas constantes, llegando a presentar extensos hematomas en distintas partes de su cuerpo", señala Clippve a través de sus redes sociales.

La organización destaca que estas prácticas van en contra del derecho internacional y el respeto de los derechos humanos, por lo que pide a los ciudadanos, activistas y comunidad internacional, condenar estos actos crueles.

"Llamamos al país a condenar con firmeza estas lamentables condiciones a las que estarían siendo sometidas personas inocentes en cárceles crueles, que evidencian el carácter inconstitucional, cruel e inhumano de un sistema que intenta profundizar el terrorismo de Estado, transgrediendo la dignidad humana".

La ola de represión, persecución y arrestos políticos en Venezuela no se detiene, según el más reciente balance de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) el país nuevamente supera el millar de presos políticos en manos del régimen de Nicolás Maduro.

JEP detalló que actualmente hay 1.067 personas encarceladas por razones políticas, de las cuales se desconoce el lugar de reclusión de 172.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

DDHH VENEZUELA

Cárceles

Agresiones

