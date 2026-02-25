NTN24
Nicolás Maduro

Problemas para Maduro en la cárcel: su abogado dice que si EE. UU. no levanta sanciones OFAC, el dictador no podrá pagar los servicios de representación legal

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro, dictador venezolano
El abogado explicó que el 9 de enero de 2026, la OFAC concedió licencias a Maduro y Cilia Flores pero posteriormente "modificó la licencia relacionada con la representación" del dictador.

En las últimas horas surgió un nuevo problema para la defensa Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York luego de ser detenido en Caracas el pasado 3 de enero durante un histórico operativo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En nueva carta al magistrado Alvin Hellerstein, el abogado Barry Pollack dice que si Estados Unidos no levanta sanciones OFAC, el acusado no podrá pagar los servicios de representación legal.

o

La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Maduro y su círculo, lo que supone propiedades en Estados Unidos confiscadas, así como también cuentas bancarias congeladas y toda relación con personas o empresas estadounidenses prohibidas.

"El 5 de enero de 2026, escribí antes de la comparecencia inicial del Sr. Maduro informando al Tribunal que tanto el Presidente Maduro como el gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, y que la defensa necesitaría obtener una licencia de la OFAC para representar al Sr. Maduro y para recibir el pago de honorarios y costos asociados con dicha representación", dice el jurista en la carta difundida este miércoles.

"El 7 de enero de 2026, los abogados del Sr. Maduro y los abogados de Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del Sr. Maduro, Primera Dama de Venezuela y coacusada en este caso, solicitaron cada uno una licencia ante la OFAC. Según la ley y la costumbre venezolana, el gobierno de Venezuela paga los gastos del Presidente y la Primera Dama", explicó,

En consecuencia, señaló Pollack, "las solicitudes de licencia buscaban específicamente autorización para representar a sus respectivos clientes y aceptar fondos del gobierno de Venezuela para dichas representaciones".

Posteriormente, el abogado explicó que el 9 de enero de 2026, la OFAC concedió ambas licencias, sin embargo, "menos de tres horas después, la OFAC, de oficio y sin explicación, modificó la licencia relacionada con la representación del Sr. Maduro (pero no la licencia relacionada con la representación de la Sra. Flores). La licencia modificada correspondiente al Sr. Maduro no autoriza la recepción de los costos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela".

o

Desde entonces, la OFAC "ha concedido licencias comerciales adicionales relacionadas con transacciones con Venezuela, pero no ha actuado sobre la solicitud de la defensa para restablecer la licencia original relativa a los costos de defensa" del dictador Maduro.

María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Marielle Franco | Foto: AFP
Brasil

Justicia de Brasil condenó a dos políticos por ordenar matar a la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada en 2018

Príncipe Andrés, hermano del Rey Carlos III - Foto: EFE
Príncipe Andrés

El expríncipe Andrés fue puesto en libertad tras ser arrestado por supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

Retrato de la audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

La nueva acusación que enfrenta Maduro ante la justicia de Estados Unidos: es señalado de vender pasaportes a narcos mexicanos

Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"En Venezuela la libertad se está administrando como un chantaje": Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela, sobre excarcelaciones

El secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright

Secretario de energía de EE. UU. dice que buscará un "aumento drástico" de la producción petrolera en Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

Selección de Venezuela en juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

Piden rescindir el contrato de jugador de la Vinotinto por sumarse tarde a su equipo y llegar con una grave lesión

Serguéi Lavrov - Foto AFP
Acuerdo nuclear

Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

Shakira | Foto AFP
Shakira

Shakira fue incluida en la lista de los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

Vigilia por presos políticos en Venezuela / Evelys Cano, madre de preso político de Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
Presos políticos

"Todas las madres nos vamos a encadenar; siento que estoy encadenada con mi hijo": Evelys Cano, madre de preso político, quien pernocta con cadenas frente a Zona 7 en Venezuela

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre