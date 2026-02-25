Problemas para Maduro en la cárcel: su abogado dice que si EE. UU. no levanta sanciones OFAC, el dictador no podrá pagar los servicios de representación legal

En las últimas horas surgió un nuevo problema para la defensa Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York luego de ser detenido en Caracas el pasado 3 de enero durante un histórico operativo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En nueva carta al magistrado Alvin Hellerstein, el abogado Barry Pollack dice que si Estados Unidos no levanta sanciones OFAC, el acusado no podrá pagar los servicios de representación legal.

VEA TAMBIÉN Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura o

La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Maduro y su círculo, lo que supone propiedades en Estados Unidos confiscadas, así como también cuentas bancarias congeladas y toda relación con personas o empresas estadounidenses prohibidas.

"El 5 de enero de 2026, escribí antes de la comparecencia inicial del Sr. Maduro informando al Tribunal que tanto el Presidente Maduro como el gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, y que la defensa necesitaría obtener una licencia de la OFAC para representar al Sr. Maduro y para recibir el pago de honorarios y costos asociados con dicha representación", dice el jurista en la carta difundida este miércoles.

"El 7 de enero de 2026, los abogados del Sr. Maduro y los abogados de Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del Sr. Maduro, Primera Dama de Venezuela y coacusada en este caso, solicitaron cada uno una licencia ante la OFAC. Según la ley y la costumbre venezolana, el gobierno de Venezuela paga los gastos del Presidente y la Primera Dama", explicó,

En consecuencia, señaló Pollack, "las solicitudes de licencia buscaban específicamente autorización para representar a sus respectivos clientes y aceptar fondos del gobierno de Venezuela para dichas representaciones".

Posteriormente, el abogado explicó que el 9 de enero de 2026, la OFAC concedió ambas licencias, sin embargo, "menos de tres horas después, la OFAC, de oficio y sin explicación, modificó la licencia relacionada con la representación del Sr. Maduro (pero no la licencia relacionada con la representación de la Sra. Flores). La licencia modificada correspondiente al Sr. Maduro no autoriza la recepción de los costos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela".

VEA TAMBIÉN Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado” o

Desde entonces, la OFAC "ha concedido licencias comerciales adicionales relacionadas con transacciones con Venezuela, pero no ha actuado sobre la solicitud de la defensa para restablecer la licencia original relativa a los costos de defensa" del dictador Maduro.