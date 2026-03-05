NTN24
Donald Trump

“No tienen ningún jugador feo”: Así fue el homenaje que Trump le hizo a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca

marzo 5, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump homenajeó a Messi y al Inter Miami / FOTO: EFE
Donald Trump homenajeó a Messi y al Inter Miami / FOTO: EFE
El presidente de Estados Unidos elogió a la plantilla del Inter Miami no solo por su talento, sino también por su belleza.

Con Lionel Messi como principal atractivo, la plantilla completa del Inter Miami campeona de la MLS fue homenajeada este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien les brindó una pintoresca recepción en la Casa Blanca.

En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.

o

"Mi hijo me dijo: '¿Papá, sabes quién va a venir hoy?' Le dije 'No, no sé, tengo muchas cosas encima'. Me dijo '¡Messi!'", bromeó el mandatario de Estados Unidos para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.

Mi hijo "es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte", le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.

El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.

Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.

o

Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.

"¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?", le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.

Durante su discurso, Trump elogió a Messi como "un ganador" y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino "es mejor".

Además, al conocer a Rodrigo de Paul se dirigió a la plantilla y les dijo: "no tienen ningún jugador feo", lo que generó risas entre los presentes.

Además, resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. "Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones".

