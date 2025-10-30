“El régimen tiene que silenciar y callar voces para mantenerse en el poder”: WOLA sobre los presos políticos en Venezuela

¿Cuántos presos políticos hay hoy en Venezuela? Según la organización Justicia, Encuentro y Perdón hay 1.067 presos políticos: 163 mujeres y 904 hombres: 551 de la sociedad civil, 229 vinculados a organizaciones políticas, 171 funcionarios de seguridad del estado activos y 35 exfuncionarios. También 20 periodistas, 15 sindicalistas, 11 defensores de derechos humanos y 35 extranjeros. Adicionalmente 172 personas no tienen registro oficial de paradero. 47 son venezolanos con doble nacionalidad.

Según el balance de la ONG Foro Penal hay 875 presos políticos: 763 hombres, 112 mujeres, la mayoría son civiles: 702; 173 pertenecen al estamento militar. Por edad: 871 adultos y 4 adolescentes entre 14 y 17 años.

En la última semana se registraron 26 encarcelaciones y 17 excarcelaciones, 158 ya recibieron condena; 717 permanecen sin sentencia y un dato alarmante: 61 personas de las que no se conoce su destino o paradero. Además, 83 de los detenidos tienen nacionalidad extranjera.

Carolina Jiménez Sandoval, presidente de WOLA, oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de los presos políticos en Venezuela y señaló que esto lo hace el régimen para mostrar el poder que tiene y así tratar de acallar las voces contrarias a sus ideales.

“Cuando un gobierno incrementa su sistema represivo es porque quiere mandar mensajes y el mensaje que creo que quiere mandar el régimen es que tiene poder, es un gobierno con vocación autoritaria e intenta de todas las maneras posibles perdurar en el poder independientemente de las reglas del juego y para ello debe silenciar y criminalizar voces de quienes piensan distinto”, aseveró la invitada.