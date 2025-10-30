NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Presos políticos

“El régimen tiene que silenciar y callar voces para mantenerse en el poder”: WOLA sobre los presos políticos en Venezuela

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Carolina Jiménez, presidente de WOLA, habló sobre la cantidad de presos político que hay en Venezuela y mensaje que el régimen quiere mandar con estas detenciones.

¿Cuántos presos políticos hay hoy en Venezuela? Según la organización Justicia, Encuentro y Perdón hay 1.067 presos políticos: 163 mujeres y 904 hombres: 551 de la sociedad civil, 229 vinculados a organizaciones políticas, 171 funcionarios de seguridad del estado activos y 35 exfuncionarios. También 20 periodistas, 15 sindicalistas, 11 defensores de derechos humanos y 35 extranjeros. Adicionalmente 172 personas no tienen registro oficial de paradero. 47 son venezolanos con doble nacionalidad.

Según el balance de la ONG Foro Penal hay 875 presos políticos: 763 hombres, 112 mujeres, la mayoría son civiles: 702; 173 pertenecen al estamento militar. Por edad: 871 adultos y 4 adolescentes entre 14 y 17 años.

o

En la última semana se registraron 26 encarcelaciones y 17 excarcelaciones, 158 ya recibieron condena; 717 permanecen sin sentencia y un dato alarmante: 61 personas de las que no se conoce su destino o paradero. Además, 83 de los detenidos tienen nacionalidad extranjera.

Carolina Jiménez Sandoval, presidente de WOLA, oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de los presos políticos en Venezuela y señaló que esto lo hace el régimen para mostrar el poder que tiene y así tratar de acallar las voces contrarias a sus ideales.

“Cuando un gobierno incrementa su sistema represivo es porque quiere mandar mensajes y el mensaje que creo que quiere mandar el régimen es que tiene poder, es un gobierno con vocación autoritaria e intenta de todas las maneras posibles perdurar en el poder independientemente de las reglas del juego y para ello debe silenciar y criminalizar voces de quienes piensan distinto”, aseveró la invitada.

Temas relacionados:

Presos políticos

Venezuela

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

"El régimen tiene que silenciar y callar voces para mantenerse en el poder": WOLA sobre los presos políticos en Venezuela

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

