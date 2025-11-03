Familia del periodista Joan Camargo introdujo habeas corpus tras más de tres días desaparecido

Tras más de 84 horas desaparecido, familiares del periodista venezolano Joan Camargo introdujeron en tribunales un recurso de habeas corpus, para solicitar información luego de que el pasado 30 de octubre fuera detenido por funcionarios vestidos de negro y sin identificación, cuando salía de su vivienda en Cotiza, Caracas.

VEA TAMBIÉN Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa o

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), emitió un comunicado en el que denunció que Camargo se encuentra en situación de desaparición forzada.

"Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan y exigimos su inmediata liberación, así como el respeto a sus derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales que le protegen", reza el escrito.

Aunque colegas, familiares y amigos del periodista han hecho recorridos en varios centros de detención, continúan sin información de su paradero. A través del habeas corpus, buscan resolver con prioridad y sin demoras la presentación de Camargo ante tribunales.

Hasta la fecha ni el Ministerio Público ni funcionarios del régimen se han referido al caso.

VEA TAMBIÉN “El régimen tiene que silenciar y callar voces para mantenerse en el poder”: WOLA sobre los presos políticos en Venezuela o

El pasado 29 de octubre la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó que el país nuevamente supera el millar de presos políticos en manos del régimen de Nicolás Maduro.

JEP detalló que a la fecha había 1.067 personas encarceladas por razones políticas, de las cuales se desconoce el lugar de reclusión de 172.