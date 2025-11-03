NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Familia del periodista Joan Camargo introdujo habeas corpus tras más de tres días desaparecido

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Joan Camargo, periodista venezolano
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), emitió un comunicado en el que denunció que Camargo se encuentra en situación de desaparición forzada.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Tras más de 84 horas desaparecido, familiares del periodista venezolano Joan Camargo introdujeron en tribunales un recurso de habeas corpus, para solicitar información luego de que el pasado 30 de octubre fuera detenido por funcionarios vestidos de negro y sin identificación, cuando salía de su vivienda en Cotiza, Caracas.

o

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), emitió un comunicado en el que denunció que Camargo se encuentra en situación de desaparición forzada.

"Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan y exigimos su inmediata liberación, así como el respeto a sus derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales que le protegen", reza el escrito.

Aunque colegas, familiares y amigos del periodista han hecho recorridos en varios centros de detención, continúan sin información de su paradero. A través del habeas corpus, buscan resolver con prioridad y sin demoras la presentación de Camargo ante tribunales.

Hasta la fecha ni el Ministerio Público ni funcionarios del régimen se han referido al caso.

o

El pasado 29 de octubre la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó que el país nuevamente supera el millar de presos políticos en manos del régimen de Nicolás Maduro.

JEP detalló que a la fecha había 1.067 personas encarceladas por razones políticas, de las cuales se desconoce el lugar de reclusión de 172.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Desapariciones forzadas

DDHH VENEZUELA

Periodista

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Cuando Petro salga del poder va a tener problemas”: Andrés Pastrana sobre la inclusión del presidente de Colombia en la lista Clinton

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Incendio en Hermosillo, México (EFE)
Sonora

Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado en Hermosillo

Más de Actualidad

Ver más
Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Sairam Rivas, activista venezolana / FOTO: EFE
Activistas

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Donald Trump - AFP
Guerra Fría

"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Sairam Rivas, activista venezolana / FOTO: EFE
Activistas

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Donald Trump - AFP
Guerra Fría

"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Entrenamiento de selección para Eliminatorias - Foto EFE
Mundial 2026

Selección se debate por quién debe ser su 9 en el Mundial 2026 ante la ausencia de un referente por primera vez en siete años

Iker Casillas (AFP)
Iker Casillas

Iker Casillas fue víctima millonario robo: una empleada suya y otra persona fueron detenidas por el caso cuando intentaban huir del país

Donald Trump - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump lanzó dura advertencia contra carteles de la droga tras ataques en el Caribe y el Pacífico: "Les golpearemos muy duro"

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda