Noruega presentará proyecto de ley por medio del cual busca la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Este viernes el gobierno de Noruega anunció que presentará un proyecto de ley, por medio del cual prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 16 años.

De acuerdo con la información compartida por el primer ministro, por medio de esta medida quieren que lo menores disfruten de su infancia, sin la necesidad de estar “acaparados por los algoritmos”.

"Presentamos este proyecto de ley porque queremos una infancia en la que los niños puedan ser niños. El juego, la amistad y la vida cotidiana no deben ser acaparados por los algoritmos y las pantallas", expresó Gahr Støre.

"Se trata de una medida importante para proteger el día a día digital" de los menores, añadió.

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Según el gobierno noruego, esta propuesta se presentará este año, ley por medio de la cual buscarán que los gigantes tecnológicos verifiquen de manera rigurosa la edad de sus usuarios.

Por su parte, la ministra noruega de Digitalización y Administración Pública, Karianne Tung, indicó que es necesario que “las empresas tecnológicas garanticen que se respete el límite de edad. No se puede dejar en manos de los niños la responsabilidad de mantenerse alejados de las plataformas que no tienen permitido usar. Esta responsabilidad recae en las empresas que prestan este servicio".

De esta manera, Noruega se suma a otras naciones europeas que han anunciado su intención de establecer una mayoría de edad para acceder a las redes sociales, como lo han expresado Francia, España y Dinamarca, que esperan aplicar esta medida.

Entre tanto, otros países como Australia y Turquía ya han comenzado a adoptar leyes por medio de las cuales buscan proteger a los menores de edad de los riesgos de las plataformas digitales.

A esta iniciativa se ha sumado la Unión Europea, la cual también ha demostrado determinación de actuar para proteger a los niños y adolescentes. Ante esto y como medida han creado una aplicación de verificación de edad, presentada a mediados de este mes, la cual se espera que muy pronto esté a disposición de los ciudadanos europeos.