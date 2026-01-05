NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exasesor de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Donehoo, conversó sobre el intercambio en las últimas horas entre Petro y Trump tras la captura de Maduro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a los señalamientos que le ha hecho en las últimas horas su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En su respuesta, el líder de Pacto Histórico insinuó volver a la lucha armada ante las amenazas del mandatario estadounidense.

Para analizar este tema, Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca y exoficial de inteligencia militar especializado en Latinoamérica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Donehoo empezó diciendo que “no hay ninguna duda de que Colombia es uno de los países que más produce cocaína en el hemisferio”.

Y por eso “el hecho de que el presidente Trump ha implementado una serie de medidas militares contra el narcotráfico y la producción de cocaína significa que Colombia está en la mira”.

Sobre una posible intervención militar en Colombia por parte de la unión americana, el exasesor de seguridad de la Casa Blanca aseguró: “No creo que veremos algo similar a lo que se dio en Venezuela”.

Pero “sí hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra laboratorios y puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a Estados Unidos”.

Además, comentó que en la incursión militar estadounidense en Venezuela “Trump protegió el riesgo de captura de elementos estadounidenses en la operación”.

