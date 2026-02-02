NTN24
Presos políticos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Rojas denunció las torturas psicológicas y las condiciones inhumanas que enfrentó durante 21 meses de cautiverio.

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue excarcelado el pasado 14 de enero tras permanecer 638 días privado de libertad en el Helicoide.

En entrevista con NTN24, Rojas denunció las torturas psicológicas y las condiciones inhumanas que enfrentó durante 21 meses de cautiverio.

"Fueron 638 días, 21 meses, casi dos años. La dignidad me hizo libre y no me doblegó", declaró Rojas, quien fue detenido el 15 de abril de 2023 y acusado de delitos graves como magnicidio, cargos que él califica como completamente falsos.

o

El periodista reveló que durante los primeros días de su detención estuvo esposado durante 10 días como forma de coacción para obligarlo a grabar un video de confesión.

“A mí me acusaron de delitos tan graves como magnicidio cuando lo único que yo he hecho es defender los derechos”, afirmó.

Entre las situaciones más extremas, Rojas relató haber pasado 70 días sin ver el sol y permanecer en celdas de castigo conocidas como "tigritos", espacios de dos metros por dos sin cama.

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista (…). En un momento yo estuve en un tigrito donde no tenía cama, era un dos por dos", explicó.

Asimismo, denunció un intento de agresión física por parte del subdirector del centro de detención. "Me levanta la mano, me dice las redes están encendidas e intentan pegarme", relató.

A pesar de las amenazas constantes de traslado y las advertencias de "portarse bien" y "no hablar", Rojas mantuvo su labor de denuncia desde el interior del centro de detención. "Elevar la voz no es un delito", afirmó con contundencia.

Además, se refirió al anuncio de Delcy Rodríguez sobre El Helicoide y mencionó que su cierre si se da “es un logro para los venezolanos”.

