NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

enero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El analista político dijo también en NTN24 que "confiar en Delcy (Rodríguez) es lo mismo que confiar en Maduro en todos los procesos de negociación".

Antonio De La Cruz, presidente de 'Inter American Trends' y analista político, dijo en La Tarde de NTN24 que "lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela", en referencia a la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en el operativo militar del sábado.

"Esto fue una acción judicial, esto no fue una acción para la liberación de Venezuela. Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela", afirmó De la Cruz.

El analista político además aseveró que "confiar en Delcy es lo mismo que confiar en Maduro en todos los procesos de negociación", luego de que el régimen la pusiera a cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

"En lo que está en este momento el Cartel (de los Soles) o la Organización Criminal Transnacional, como la calificó el Departamento de Estado, es, básicamente, en ganar tiempo", expuso De La Cruz.

La decisión parcial del presidente estadounidense, Donald Trump, de no tener hombres en el territorio para "no hacer un cambio de régimen" y buscar una solución en la que "no haya más violencia" no es acertada para De La Cruz.

"(Trump) piensa que Delcy es el posible canal para hacerlo y está asumiendo una premisa en la que lo van a traicionar. Esta es una lógica de este Cartel terrorista criminal, no es una lógica política. El presidente Trump está pensando en una lógica política y no dándose cuenta que está enfrentando una lógica criminal que ya identificaron", continuó el analista político.

De La Cruz considera que Rodríguez, junto a su hermano Jorge, "hicieron cabildeo para que no se diera en Venezuela una transición democrática presentando a María Corina Machado y Edmundo González".

Asimismo, apuntó que "el que tiene mayor riesgo de ser entregado" es quien ha sido ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, y se mostró en desacuerdo con las afirmaciones de Estados Unidos sobre la líder de la democracia en Venezuela.

"En Venezuela hay un presidente electo. La visión de que María Corina Machado no garantiza la estabilización es equivocada", acotó De La Cruz.

En entrevista con The Atlantic, el mandatario republicano, cabe resaltar, advirtió que Rodríguez podría ser la próxima en caer y enfrentar un destino "peor" que el de Maduro a menos que cumpla con los deseos de Estados Unidos.

Trump dejó claro que no toleraría lo que describió como un "rechazo desafiante" de Rodríguez al operativo militar de Estados Unidos y agregó que Venezuela "se ha ido al infierno y actualmente es un país fallido".

