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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Iván Simonovis, excomisionado de seguridad de Venezuela, analizó en El informativo de NTN24 la actuación que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos frente a la transición en Venezuela, tras 10 semanas de la captura y extracción de Maduro y su esposa.

Se cumplen 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, quien fue capturado y extraído por parte del gobierno de los Estados Unidos que ha establecido relaciones con Venezuela, especialmente en el sector petrolero y mineral.

Pese a los avances muchos venezolanos sienten que la transición democrática planteada en un principio por Washington aún está demorada y que el gobierno de Estados Unidos está concentrado especialmente en temas relacionados con la economía.

Ante esta situación, el excomisionado de seguridad de Venezuela, Iván Simonovis, señaló: “La inconformidad es obvia, entendible, inaceptable luego de 25 años de dictadura; cualquiera tiene derecho a quejarse y decir lo que desea”.

El también investigador criminal destacó que, pese a la inconformidad que pueda existir, hay muchas cosas que se han gestionado de la mejor manera y hacen parte de la “estrategia” que se planteó el gobierno norteamericano a mediados del año 2025 en busca de la estabilización completa de la nación caribeña.

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“Hay un planteamiento que se ha hecho que hay que cubrir y que tiene que ver con la estabilización financiera del país, la liberación de presos políticos; hay varios puntos que se están dando”, dijo.

“Hasta ahora van 10 semanas y cada una de estas cosas ha ido avanzando”, añadió.

Asimismo, el excomisionado de seguridad de Venezuela afirmó que “hay una serie de elementos que hay que ir cubriendo para poder avanzar en esta estrategia que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos”.

De igual manera, resaltó que hasta el momento el gobierno de Donald Trump ha sido el único que se ha atrevido a hacer algo “en pro de la libertad del país”.

También destacó las conversaciones que la líder democrática María Corina Machado tuvo con el presidente Donald Trump, las cuales considera clave para la transición democrática que anhela la nación caribeña, tras la captura y caída de Nicolás Maduro.

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Finalmente, señaló: “Se está cumpliendo con un protocolo que estableció Washington, que hasta ahora ha funcionado; si no, no estuviese Nicolás Maduro preso, si no hubiesen soltado a los 500 presos que han salido, si no hubiesen pasado muchas cosas contra la represión que hoy por hoy está quizás dos puntos menos agresiva”.

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