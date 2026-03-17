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Martes, 17 de marzo de 2026
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Cuba

"Miguel Díaz-Canel no tiene la capacidad de mantenerse en el poder ni de estabilizar Cuba": analista sobre alerta de seguridad tras apagón masivo en el país

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Experto en seguridad califica protestas ciudadanas como "una insurrección nacional" mientras régimen responde con fuerzas especiales para contener las manifestaciones.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad tras el apagón masivo registrado este lunes en la isla caribeña, advirtiendo que la red eléctrica permanece inestable y los cortes de luz continúan afectando servicios esenciales como suministro de agua, refrigeración y comunicaciones.

La representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses tomar precauciones, acumular combustible y alimentos ante la persistente crisis energética.

Guillermo Cueto, oficial en retiro de seguridad nacional ejecutiva del gobierno de Estados Unidos y especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica, ofreció su análisis sobre la situación actual en declaraciones a NTN24.

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"Lo que está pasando en Cuba en este momento, en cuanto a que las personas están en la calle, están inclusive quemando no solamente basuras que están en las calles, sino también edificios del gobierno y sobre todo edificios del Partido Comunista, gritando libertad a través de toda la isla, es un paso previo a lo que sería una insurrección nacional o es casi paralelo a una insurrección nacional", afirmó Cueto.

El experto detalló que las protestas ciudadanas han sido reprimidas inicialmente por la Policía Nacional, que posteriormente solicitó refuerzos de las Fuerzas Especiales cubanas.

Según Cueto, estas unidades son "las mismas que las avispas negras que daban la protección de los anillos de seguridad a Maduro". "Así que es el mismo tipo de entidad muy preparada en el punto de vista malévolo en este caso de represión", añadió.

Respecto al jefe del régimen Miguel Díaz-Canel, Cueto expresó dudas sobre su capacidad de mantener el control.

"Yo considero que Díaz-Canel no tiene la capacidad, primero que nada, de mantenerse en el poder como presidente, entre comillas, de Cuba, ni de ser un catalista para pacificar o estabilizar a Cuba en este momento", señaló.

Sobre la crisis humanitaria, Cueto fue enfático: "La crisis humanitaria es endémica en Cuba, pero en este momento está agraviada al máximo. La crisis es un caos humanitario en realidad, es una cosa increíble".

El experto calificó las condiciones como "infrahumanas" y destacó que los ciudadanos "son protagonistas a nivel nacional definitivamente".

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Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
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