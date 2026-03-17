"Miguel Díaz-Canel no tiene la capacidad de mantenerse en el poder ni de estabilizar Cuba": analista sobre alerta de seguridad tras apagón masivo en el país

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad tras el apagón masivo registrado este lunes en la isla caribeña, advirtiendo que la red eléctrica permanece inestable y los cortes de luz continúan afectando servicios esenciales como suministro de agua, refrigeración y comunicaciones.

La representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses tomar precauciones, acumular combustible y alimentos ante la persistente crisis energética.

Guillermo Cueto, oficial en retiro de seguridad nacional ejecutiva del gobierno de Estados Unidos y especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica, ofreció su análisis sobre la situación actual en declaraciones a NTN24.

"Lo que está pasando en Cuba en este momento, en cuanto a que las personas están en la calle, están inclusive quemando no solamente basuras que están en las calles, sino también edificios del gobierno y sobre todo edificios del Partido Comunista, gritando libertad a través de toda la isla, es un paso previo a lo que sería una insurrección nacional o es casi paralelo a una insurrección nacional", afirmó Cueto.

El experto detalló que las protestas ciudadanas han sido reprimidas inicialmente por la Policía Nacional, que posteriormente solicitó refuerzos de las Fuerzas Especiales cubanas.

Según Cueto, estas unidades son "las mismas que las avispas negras que daban la protección de los anillos de seguridad a Maduro". "Así que es el mismo tipo de entidad muy preparada en el punto de vista malévolo en este caso de represión", añadió.

Respecto al jefe del régimen Miguel Díaz-Canel, Cueto expresó dudas sobre su capacidad de mantener el control.

"Yo considero que Díaz-Canel no tiene la capacidad, primero que nada, de mantenerse en el poder como presidente, entre comillas, de Cuba, ni de ser un catalista para pacificar o estabilizar a Cuba en este momento", señaló.

Sobre la crisis humanitaria, Cueto fue enfático: "La crisis humanitaria es endémica en Cuba, pero en este momento está agraviada al máximo. La crisis es un caos humanitario en realidad, es una cosa increíble".

El experto calificó las condiciones como "infrahumanas" y destacó que los ciudadanos "son protagonistas a nivel nacional definitivamente".