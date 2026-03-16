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estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave situado entre Irán y Omán. Esta vía enlaza el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Las acciones de represalia del régimen iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei ponen en jaque una de las rutas energéticas más delicadas del mundo.

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Hasta el momento son varios los buques petroleros que han sido impactados en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

Durante los últimos días se han intensificado los peligros para la navegación comercial, con más de 200 embarcaciones expuestas, lo que incrementa la preocupación por el abastecimiento global de crudo.

El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave situado entre Irán y Omán. Esta vía enlaza el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, además de un volumen significativo de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los enclaves geopolíticos más estratégicos del planeta.

Sobre este asunto, Janiel Melamed, PHD de seguridad internacional, habló en El Informativo USA.

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“Si Irán opta por cerrarlo temporalmente (el estrecho de Ormuz), daña sus propios intereses... China y la India podrían servir en el camino de la diplomacia (con Irán)”, dijo Melamed.

“Militarmente Estados Unidos tiene la capacidad de ejercer las acciones que crea pertinentes para evitar que ese cierre sea de carácter definitivo”, complementó.

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El presidente Donald Trump ha adoptado una postura de presión internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado de facto por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán.

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