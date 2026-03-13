La Fórmula 1 estaría considerando cancelar o aplazar los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin por el conflicto en Medio Oriente

El conflicto que cada vez escala más en Medio Oriente ha comenzado a afectar al mundo del deporte, esta vez siendo la Fórmula 1 una de las perjudicadas.

Este viernes se conoció que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita están a la revisión de ser aplazados o cancelados debido al conflicto que cumple 14 días de haber iniciado.

Una fuente cercana al caso le comentó a AFP que las carreras de Gran Premio tanto en Arabia Saudita como en Baréin "no se disputarán en su horario previsto".

Es por esto por lo que la Fórmula 1 anunciará pronto que dichas carreras "han sido canceladas o aplazadas".

VEA TAMBIÉN Fue aplazada para octubre la prueba mundial de resistencia de autos (WEC) en Catar debido a la actual situación "geopolítica" de la región o

El Gran Premio de Baréin estaba previsto para llevarse a cabo el próximo fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita se celebraría tan solo una semana después.

No obstante, los ataques que han tenido lugar en el ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes han hecho que la F1 prefiera cancelar o aplazar estas carreras.

Por su parte, Baréin ha sido objetivo de de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una gran base militar de Estados Unidos.

Arabia Saudita no se queda atrás y también ha registrado ataques algunos de ellos hacia infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Este viernes se anunció también que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil, que debía celebrarse en Catar, había sido aplazada.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) por medido de un comunicado informó que "Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio (...) la prueba de los 1.812 km de Catar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada" y "se disputará ahora del 22 al 24 de octubre".

Pasando así a "ser la penúltima prueba del campeonato" y ya no "la primera prueba", señala el texto compartido por la FIA.