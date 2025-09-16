NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Iván Duque

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El exmandatario criticó la manera en la que el gobierno Petro ha abordado el tema de la lucha contra las drogas en Colombia.

Estados Unidos retiró la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos.

Iván Duque, expresidente de Colombia, habló en el programa La Noche acerca del combate contra las drogas en Colombia y aseguró que no ha política antidroga y si la hay es “equivoca, errática y de alguna manera connivente con el narcotráfico”.

“Yo haría una reflexión, primero, hoy tenemos un gobierno que desmanteló los grupos manuales de erradicación a sus mínimos históricos, segundo, permitió el crecimiento exponencial de todos los cultivos ilícitos, tercero, las incautaciones como porcentaje de la producción potencial están en los niveles más bajos en décadas y fuera de eso se le da un tratamiento permisivo al narcotráfico a través de la paz total”, señaló.

Yo creo que vendrán investigaciones sobre la relación que hay entre el Cartel de los Soles y eventualmente muchas de las decisiones que se han tomado en los últimos tres años en Colombia. También creo que vendrán investigaciones a las cadenas de suministro y como el Tren de Aragua ha hecho parte de este enclave, entonces cuando usted ve repetidamente a Petro salir en defensa de Maduro eso ya muestra que aquí lo que hay es un total interés de resquebrajar la relación que se tiene con Estados Unidos”, apuntó Duque.

No hay política, si yo le digo que los grupos manuales de erradicación hoy no están operando y que las incautaciones de las que tanto cacarea Petro hoy prácticamente como porcentaje de la producción potencial están en el nivel más bajo en décadas, si yo veo que al narcotráfico se le ha premiado con muchos de sus cabecillas denominados gestores de paz, si ve que la tal ‘paz total’ estaba tratando de darle un revestimiento político al Clan del Golfo, pues muestra que hay una política equivoca, errática y de alguna manera connivente con el narcotráfico”, sentenció el expresidente colombiano.

Temas relacionados:

Iván Duque

Lucha contra las drogas

Gustavo Petro

Donald Trump

Colombia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
Eduardo Serrano
Actor

"Nos vemos cuando sea para siempre": La conmovedora carta de la hija del primer actor Eduardo Serrano para anunciar su muerte

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., de visita en México - Foto: EFE
Marco Rubio

"México va a seguir buscando mitigar la posibilidad de mayor presión estadounidense": Arturo Sarukhán, exembajador en EE. UU., analiza la visita de Marco Rubio a Claudia Sheinbaum

Trofeo Copa Sudamericana/ Estadios de Colombia - Fotos EFE
Copa Sudamericana

Esta sería la ciudad colombiana que albergaría la final de la Copa Sudamericana 2026

Eduardo Serrano
Actor

"Nos vemos cuando sea para siempre": La conmovedora carta de la hija del primer actor Eduardo Serrano para anunciar su muerte

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

“Quince Caminos”, la gira de Santiago Cruz que le rinde tributo a su álbum “Cruce de caminos” - Foto: AFP
Ponte al Día

“Quince Caminos”, la gira de Santiago Cruz que le rinde tributo a su álbum “Cruce de caminos”, el cual marcó un hito en su carrera artística

Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda