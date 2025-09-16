“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Estados Unidos retiró la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos.

Iván Duque, expresidente de Colombia, habló en el programa La Noche acerca del combate contra las drogas en Colombia y aseguró que no ha política antidroga y si la hay es “equivoca, errática y de alguna manera connivente con el narcotráfico”.

“Yo haría una reflexión, primero, hoy tenemos un gobierno que desmanteló los grupos manuales de erradicación a sus mínimos históricos, segundo, permitió el crecimiento exponencial de todos los cultivos ilícitos, tercero, las incautaciones como porcentaje de la producción potencial están en los niveles más bajos en décadas y fuera de eso se le da un tratamiento permisivo al narcotráfico a través de la paz total”, señaló.

“Yo creo que vendrán investigaciones sobre la relación que hay entre el Cartel de los Soles y eventualmente muchas de las decisiones que se han tomado en los últimos tres años en Colombia. También creo que vendrán investigaciones a las cadenas de suministro y como el Tren de Aragua ha hecho parte de este enclave, entonces cuando usted ve repetidamente a Petro salir en defensa de Maduro eso ya muestra que aquí lo que hay es un total interés de resquebrajar la relación que se tiene con Estados Unidos”, apuntó Duque.

“No hay política, si yo le digo que los grupos manuales de erradicación hoy no están operando y que las incautaciones de las que tanto cacarea Petro hoy prácticamente como porcentaje de la producción potencial están en el nivel más bajo en décadas, si yo veo que al narcotráfico se le ha premiado con muchos de sus cabecillas denominados gestores de paz, si ve que la tal ‘paz total’ estaba tratando de darle un revestimiento político al Clan del Golfo, pues muestra que hay una política equivoca, errática y de alguna manera connivente con el narcotráfico”, sentenció el expresidente colombiano.