"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación de Venezuela tras casi 20 días de la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación estadounidense a comienzos de enero.

Desde Davos (Suiza), donde presentó su nueva Junta de Paz, Trump aseguró que “el pueblo venezolano está muy contento” con la captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas.

“Hasta ahora, hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento. Mantenemos excelentes relaciones con los nuevos líderes de Venezuela”, señaló.

El mandatario republicano dijo que su Administración está “abriendo el país a las gigantescas petroleras” de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN "Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca o

“Y va muy bien. Ya hemos extraído, imagínense, 50 millones de barriles de petróleo. Y gran parte de ese petróleo regresará a Venezuela”, añadió.

Tras la captura de Maduro el 3 de enero, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro o

La Administración republicana dijo que tiene un plan de tres fases para Venezuela tras el arresto de Maduro: estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano, según detalló el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Trump aseguró que "Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

Delcy Rodríguez, quien ahora dirige el régimen chavista, dijo el martes que al país ingresaron los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.