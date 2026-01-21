NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
María Corina Machado

"Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La líder democrática se reunió por primera vez en persona con el mandatario estadounidense el pasado 15 de enero.

La líder democrática venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, habló en el programa La Noche de NTN24 sobre su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien se reunió por primera vez en persona en la Casa Blanca.

“Bueno, está en construcción. Tuvimos una reunión, debo decir, extraordinaria. Yo realmente quedé conmovida por su preocupación sobre los venezolanos”, indicó.

“Claro, escuchamos todas las cosas que le dicen, de cuáles son sus prioridades, etcétera, pero es genuina su preocupación de cómo están los venezolanos y su determinación a salvar vidas, no solamente de ciudadanos americanos”, agregó.

El pasado 15 de enero tuvo lugar en Washington DC el encuentro de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado.

Dicha reunión marcó un hito en el trabajo democrático de la líder venezolana, quien salió de Venezuela en una arriesgada operación de rescate para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos.

Durante alrededor de dos horas, ambos conversaron sobre la situación actual en Venezuela, días después del operativo militar estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a enfrentar varios cargos ante la justicia estadounidense.

o

Tras el encuentro, María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos "como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad".

Ante ello, Trump dijo que le "encantaría" involucrar a la líder política María Corina Machado en la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Es "una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble", dijo el mandatario a periodistas. "Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría".

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
Seguridad

"El suroccidente del país está viviendo una crisis, precisamente por la fracasada 'Paz Total'": gobernadora del Valle del Cauca, Colombia

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
Donald Trump

Negociadores ucranianos viajan a Estados Unidos para discutir plan que busca poner fin a la guerra con Rusia

María Corina Machado y Nasry Asfura
María Corina Machado

María Corina Machado se reunió con Nasry Asfura, presidente electo de Honduras: "una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra las ideologías fracasadas"

