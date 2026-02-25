NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Marco Rubio

Secretario Rubio dice en cumbre en el Caribe que si los venezolanos quieren dar "el siguiente paso" necesitan "la legitimidad de elecciones justas y democráticas"

febrero 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio - Foto AFP
El jefe de la diplomacia de EE. UU. también se refirió a lo informado por el régimen cubano acerca de la muerte de cuatro personas que viajaban en una lancha registrada en Florida.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles a la prensa luego de una reunión a puerta cerrada con la Comunidad del Caribe (Caricom), que "para que (los venezolanos) den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas".

Pese a que Rubio no estimó una preparación puntual para los comicios que mencionó, dejó clara cuál ha sido la prioridad del Gobierno del presidente Donald Trump luego del operativo militar en Caracas el 3 de enero.

"Nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado", precisó.

Estados Unidos, cabe resaltar, se ha empeñado en la tarea anunciada por Trump desde la captura de Maduro de "administrar" Venezuela por medio de instrucciones a quien está por ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Una de esas instrucciones fue la de la excarcelación de presos políticos del régimen de Venezuela, que puso en marcha una Ley de Amnistía. Para Rubio esas medidas "no son suficiente, pero son positivas", según dijo este miércoles.

Rubio, cabe resaltar, había anunciado un "triple proceso" desde enero que consistía en estabilizar el país, garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otras regiones tengan acceso al mercado venezolano de forma justa y, posteriormente, lograr la transición.

Las declaraciones de Rubio se dieron horas después de que el régimen cubano informara el mismo miércoles que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos en un intercambio de disparos frente a las costas de la isla.

El jefe de la diplomacia estadounidense mencionó al respecto luego de la cumbre en el Caribe que Washington estaba buscando sus propios datos sobre el incidente.

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", adelantó Rubio.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió a los periodistas en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves antes de partir de regreso a Washington.

María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Jorge Rodríguez dice que el régimen venezolano evalúa "medidas de gracia" e "indultos" para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía

Pedido de liberación de Antonio Sequea y Fernando Noya | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Hay Festival

María Corina Machado habla en el "Hay Festival Cartagena 2026" de la situación en Venezuela

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Jorge Rodríguez dice que el régimen venezolano evalúa "medidas de gracia" e "indultos" para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía

Pedido de liberación de Antonio Sequea y Fernando Noya | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Partido entre Benfica y Real Madrid por Champions League - Foto: EFE
Racismo

Jugador argentino del Benfica fue suspendido provisionalmente tras supuesto acto racista en contra de Vinicius en partido ante el Real Madrid por Champions

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Hay Festival

María Corina Machado habla en el "Hay Festival Cartagena 2026" de la situación en Venezuela

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

