Secretario Rubio dice en cumbre en el Caribe que si los venezolanos quieren dar "el siguiente paso" necesitan "la legitimidad de elecciones justas y democráticas"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles a la prensa luego de una reunión a puerta cerrada con la Comunidad del Caribe (Caricom), que "para que (los venezolanos) den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas".

Pese a que Rubio no estimó una preparación puntual para los comicios que mencionó, dejó clara cuál ha sido la prioridad del Gobierno del presidente Donald Trump luego del operativo militar en Caracas el 3 de enero.

"Nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado", precisó.

Estados Unidos, cabe resaltar, se ha empeñado en la tarea anunciada por Trump desde la captura de Maduro de "administrar" Venezuela por medio de instrucciones a quien está por ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Una de esas instrucciones fue la de la excarcelación de presos políticos del régimen de Venezuela, que puso en marcha una Ley de Amnistía. Para Rubio esas medidas "no son suficiente, pero son positivas", según dijo este miércoles.

Rubio, cabe resaltar, había anunciado un "triple proceso" desde enero que consistía en estabilizar el país, garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otras regiones tengan acceso al mercado venezolano de forma justa y, posteriormente, lograr la transición.

Las declaraciones de Rubio se dieron horas después de que el régimen cubano informara el mismo miércoles que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos en un intercambio de disparos frente a las costas de la isla.

El jefe de la diplomacia estadounidense mencionó al respecto luego de la cumbre en el Caribe que Washington estaba buscando sus propios datos sobre el incidente.

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", adelantó Rubio.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió a los periodistas en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves antes de partir de regreso a Washington.