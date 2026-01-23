NTN24
Presos políticos en Venezuela

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, participó junto a él en el programa La Noche, donde explicó las restricciones que tiene el comunicador para expresarse libremente tras ser excarcelado.

Varios periodistas venezolanos han sido excarcelados en las últimas semanas tras meses y años de prisión, pero continúan silenciados por el régimen con restricciones judiciales que les impiden hablar, opinar o ejercer su profesión.

Entre ellos se encuentra Carlos Julio Rojas, quien permaneció 638 días detenido en el centro de tortura El Helicoide, en Caracas, y fue excarcelado el 14 de enero con medidas cautelares que incluyen prohibición de salida del país, presentación cada 30 días ante tribunales y la prohibición explícita de emitir declaraciones públicas.

Rojas, quien fue el primer periodista venezolano ingresado en un centro penitenciario militar, no puede hablar públicamente pese a haber recuperado su libertad física.

o

Su esposa, Francy Fernández, explicó que cuando acudieron al tribunal al día siguiente de su liberación, les informaron verbalmente que Carlos Julio "no debe hablar, que es una sugerencia del tribunal, que es mejor que se quede callado, que no dé ningún tipo de declaración". Esta restricción no aparece en la boleta de libertad, pero fue comunicada directamente por el tribunal, indicó.

Está en una media libertad porque tiene medidas cautelares, medidas cautelares como prohibición de salir del país, no puede salir del país, presentación cada 30 días”, dijo su esposa.

Estoy contenta, por un lado, pero por otro lado seguimos en la lucha, seguimos luchando porque esas medidas ya no estén, porque le den su libertad plena, porque la merece, porque es inocente, y porque esto nunca debió pasar”, añadió.

Su esposa Francy explicó que no se le ha permitido cambiar el abogado por uno privado para su defensa, en medio de esas medidas cautelares.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, un total de 23 periodistas y trabajadores de medios permanecen privados de libertad de forma arbitraria en Venezuela, y más de 60 medios de comunicación continúan bloqueados en Internet. Entre los periodistas que permanecen detenidos figuran Leocenis García, Juan Pablo Guanipa, Marifel Guzmán, Juan Francisco Alvarado, Davis Correa y Jonathan Kerr.

Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional y exiliado desde 2015, describió la situación como "la censura con toda". "Utilizan los tribunales para castigar, intimidar, confiscar, poner a la gente presa, cierran medios utilizando legislaciones que han creado, utilizan legislaciones de odio", explicó Otero, a quien el régimen confiscó las instalaciones del periódico en mayo de 2021.

El régimen también ha implementado bloqueos de páginas web, restricciones al suministro de papel prensa y órdenes a las compañías telefónicas para impedir el acceso a medios independientes que operan como plataformas digitales.

o

María Lucía García, hermana del periodista Leocenis García, detenido desde el 11 de septiembre de 2024 y acusado de terrorismo,, denunció que no tiene acceso a su hermano: "No me han permitido verlo, ni siquiera llevarle sus artículos de aseo personal". García cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2024.

Francy Fernández relató los momentos más difíciles durante la detención de su esposo: "Lo llevan 35 días a una celda de castigo llamada El Tigrito. Es una celda pequeña, sin condiciones, donde meten a las personas para castigarlos". Además, Carlos Julio estuvo cuatro meses sin comunicación y contrajo COVID-19 durante su cautiverio.

