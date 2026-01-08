NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Departamento de Estado de Estados Unidos

"La mayor prioridad de EE. UU. es la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses": Departamento de Estado a NTN24 sobre excarcelaciones en Venezuela

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento indicó que se encuentra al tanto de las noticias sobre ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos compartió una breve declaración a NTN24 sobre sus percepciones en medio de las excarcelaciones que este jueves se están produciendo en Venezuela.

“La mayor prioridad de Estados Unidos es la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses. Estamos al tanto de las noticias sobre ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Por motivos de privacidad y seguridad, no podemos ofrecer más información por el momento”, indicó el Departamento de Estado a NTN24.

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, anunció este jueves en cadena nacional que se están llevando a cabo liberaciones de presos del régimen.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", dijo.

Y agregó: "considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el porte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe unida, pacífica y en búsqueda de la prosperidad".

Este anuncio ocurre en medio de la presión de Estados Unidos sobre la dictadura, que ahora quedó en manos de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de España, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha dado a conocer que cinco de los ciudadanos españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se encontraban detenidos por parte del régimen, han sido liberados este jueves 8 de enero.

De acuerdo con la información compartida por parte de la cartera gubernamental, los ciudadanos españoles viajarán “a España asistidos por medio de la embajada en Caracas”.

Todo indica que la abogada y activista con nacionalidad venezolana y española Rocío San Miguel estaría dentro de los liberados junto a los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe.

La abogada San Miguel, de 58 años y experta en temas militares, fue detenida por el régimen junto a su hija (quien fue liberada días después) en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

También sería liberado el opositor Juan Pablo Guanipa. Según datos de Foro Penal, al 5 de enero aún hay 806 presos políticos en Venezuela: 105 mujeres, un adolescente, personas enfermas y 86 extranjeros, en calidad de presos políticos.

 

