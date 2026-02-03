Experto entregó un balance de los cambios en Venezuela al cumplirse un mes de la captura de Maduro

Este martes se cumple un mes de la captura y posterior extracción de Nicolás Maduro en medio de una operación militar de los Estados Unidos en la nación caribeña.

Frente a esta situación y los cambios que se han ejecutado desde el pasado 3 de enero por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en territorio venezolano, El Informativo de NTN24 conversó con el analista y abogado Kennedy Bolívar.

“A los efectos del mundo hemos visto cómo la solidaridad de los pueblos enteros se han acoplado de alguna manera al mensaje de los venezolanos de regreso al país, sobre todo de la reconquista de la libertad y democracia como lo pretendemos”, indicó Bolívar.

Para el analista, es claro que, aunque el mundo conocía la situación de Venezuela, permaneció mucho tiempo “callado hasta que llegó una administración como la de Trump con ese poderío y logró de alguna manera iniciar un proceso”.

En cuanto a los métodos de reactivación económica que se han propuesto y llevado a cabo por la administración norteamericana señaló que “hemos visto que se ha dado una apertura económica en cuanto al tema petrolero la aerolínea y los vuelos”, un hecho que le hace creer que “Venezuela va a retomar el camino a la conquista que todos queremos”.

Finalmente, indicó que “los regímenes de izquierda lo que generaron fue una crisis”, producto de ello se dio la “crisis migratoria”, un hecho que puso en evidencia a “malos gobiernos o regímenes” como el de Venezuela, vinculados con el narcotráfico y la droga.