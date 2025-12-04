Estos son los países latinos a los que Rosalía llegará con su gira musical ‘Lux Tour 2026’

La cantante Rosalía anunció este jueves que recorrerá el mundo con su nueva gira musical ‘Lux Tour 2026’, una celebración de su último álbum de estudio ‘Lux’.

La artista española agendó para el próximo año una cita musical con 42 fechas, de las cuales 11 serán en Latinoamérica.

El primer país latino que la intérprete de ‘La Perla’ visitará será Colombia, en donde cantará en el Movistar Arena de Bogotá el 16 de julio de 2026.

De ahí partirá a Chile, en donde tiene programado dos fechas el 24 y 25 de julio en el Movistar Arena; luego irá a Argentina para cantar dos noches seguidas, el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena.

El 10 de agosto llegará a Río de Janeiro en Brasil para cantar en el Farmasi Arena y después visitará México en donde tiene 4 fechas.

En territorio mexicano primero cantará sus mejores temas en Guadalajara el 15 de agosto de 2026, luego irá a Monterrey el 19 de agosto, y el 25 y 26 de agosto estará en Ciudad de México.

Su último público latino estará esperando por ella en Puerto Rico el 3 de septiembre de 2026, lugar en el que se espera se cierre la gira.

El tour de Rosalía empieza el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia. Sin embargo, la cantante también visitará otros países como: España, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Inglaterra y Canadá.

Con esta gira, la cantante española le rinde un homenaje a su último trabajo discográfico ‘Lux’, el cuál ha tenido gran éxito desde su lanzamiento el pasado 7 de noviembre.

El día de su lanzamiento, el trabajo musical debutó como número uno en la lista Global Top Albums en Spotify.