Trump arremetió contra migrantes de nación a la que tachó de no tener nada: "Su país apesta y no los queremos"

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la nación africana de Somalia a la que tachó de no tener nada. Además, aseguró que los migrantes de ese país no deberían ser bienvenidos en territorio estadounidense.

Las acaloradas palabras del mandatario republicado tienen lugar cuando se desarrolla un escándalo en Minnesota donde, según la justicia, se destinaron más de 1.000 millones de dólares a programas sociales inexistentes, en gran medida mediante facturación falsa por parte de estadounidense de origen somalí.

Según dijo Trump en una reunión de gabinete, en Somalia "no tienen nada, solo andan por ahí matándose entre ellos".

Y añadió: "Su país no sirve por una razón. Su país apesta y no los queremos en nuestro país".

Trump se ha caracterizado por menospreciar a las minorías y ganó prominencia política difundiendo teorías conspirativas falsas como que el expresidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos sino en Kenia.

Además, ha elevado temores de que la mayoría blanca podría perder poder político y cultural.

"Estamos en un punto de inflexión (...) Podríamos ir en una dirección u otra, y vamos a ir en la dirección equivocada si seguimos aceptando basura en nuestro país", dijo Trump en la reunión del gabinete.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump? o

En su diatriba violenta contra Somalia, Trump dijo que los somalíes-estadounidenses "no contribuyen con nada" y atacó a la congresista demócrata por Minesota, Ilhan Omar, que nació en Somalia. "Ilhan Omar es basura. Sus amigos son basura", señaló.

Por su parte, Omar le respondió al mandatario en X: "Su obsesión conmigo es inquietante. Espero que reciba la ayuda que necesita desesperadamente".

De acuerdo con datos la ONU, en Somalia el 70% de la población vive en una "pobreza multidimensional". El país africano se sumió en una guerra civil en la década de 1990 que llevó al colapso del Estado.

La semana pasada, Trump decidió eliminar las protecciones de deportación de somalíes que estaban vigentes en el país norteamericano desde 1991, cuando Somalia cayó en la anarquía.