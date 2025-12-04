NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
NBA

Conmoción en la NBA: falleció a los 57 años excompañero de Kobe Bryan y Shaquille O’Neal en Los Lakers

diciembre 4, 2025
Por: Diana Pérez
Elden Campbell | Foto: AFP
El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de uno de los compañeros de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant en Los Lakers.

Según informó este jueves la NBA, el exjugador Elden Campbell falleció a los 57 años, pero las causas de su muerte no han sido reveladas.

La cuenta de NBA History anunció en sus redes que: “La NBA lamenta el fallecimiento de Elden Campbell (1968-2025). Seleccionado en la posición número 27 del Draft de la NBA de 1990, jugó 15 temporadas en la NBA con Los Ángeles Lakers, Charlotte, New Orleans Hornets, Seattle SuperSonics, Detroit Pistons y New Jersey Nets”.

“Ganó un campeonato de la NBA como miembro de los Pistons en 2004. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Campbell”, añade el comunicado.

Ante la triste noticia, el legendario basquetbolista de los Lakers, Magic Johnson, lamentó la pérdida de su amigo a quien describió como “un alma muy noble”.

Desde su cuenta en la red social de X, Johnson comentó: “Acabo de recibir la devastadora noticia del fallecimiento de mi excompañero y amigo de Los Lakers, Elden Campbell”.

“Era un alma muy noble. Como jugador de baloncesto, era extremadamente atlético. Me encantaba lanzarle globos a Elden porque saltaba como un cohete y tenía muchísimo talento”, puntualizó.

El experimentado jugador finalizó su escrito diciendo: “Cookie y yo rezamos por su familia y la comunidad Lakers en este momento tan difícil. ¡Descansa en paz, Big E!”.

Elden ostentaba el récord como máximo anotador en la historia de la Universidad de Clemson, además de tener una inolvidable carrera en la liga profesional.

Es por esto por lo que Clemson, desde sus canales oficiales, informó de la muerte del jugador: “Lamentamos la pérdida de Elden Campbell, nuestro máximo goleador de todos los tiempos, All-American y tres veces jugador del All-ACC, que falleció a la edad de 57 años”.

Cedric Ceballos, con quién creció y posteriormente compartió vestuario en Los Lakers en 1990 afirmó que la noticia se su muerte: “duele hasta los huesos. Crecimos juntos de niños”.

Su desempeño universitario fue tan bueno que en su segundo año logró 18,8 puntos por partido y 17,5 en su tercer año.

En su paso por los Tigers consiguió un total de 26 victorias y acumuló nueve derrotas en su último año, en el que ganó único título de ACC y logró Sweet 16 del campeonato NCAA.

Sin embargo, de los momentos más hablados de su carrera fue su pasó por Los Lakers, equipo en el que estuvo nueve años, entre 1990 y 1999.

Allí debutó como suplente de Magic Johnson al participar en las Finales de la NBA de 1991 en el que Los Lakers enfrentaron a los Chicago Bulls.

Luego de esto, se dio la llegada de las super estrellas Shaquille O’Neal y el fallecido Kobe Bryant.

El expívot de 2,13 m se convirtió en la pareja fiable de O’Neal debido a su combinación de potencia y altura.

Tras su salida de los Lakers, llegó a los Detroit Pistons en donde encontró su lugar al convertirse en la pieza clave en la defensa inferior.

Elden participó también en el famoso Malice at The Palace, una de las peleas más grave de toda la historia de la NBA.

El 19 de noviembre de 2004 se dio una de las peleas más graves de la NBA conocida como la Malice at The Palace en la que estuvieron involucrados jugadores de los Indiana Pacers y Destroit Pistons.

Una pelea que terminó con aficionados agredidos en las gradas del Palace de Auburn Hills y unas exorbitantes sanciones.

146 partidos de sanción y alrededor de 11 millones de dólares fueron las consecuencias que dejó la enorme pelea protagonizada por varias estrellas de ese momento.

Elden, la participar, solamente recibió un partido de sanción y fue multado con 48.888 dólares.

En sus 15 años en la NBA, el basquetbolista logró un total 1.044 partidos, con 10,3 puntos, 5,9 rebotes y 1,1 asistencias.

En mayo de 2025, Elden Campbell fue añadido al Salón de la Fama del Baloncesto del Sur de California.

