Homenaje a María Corina Machado tras recibir Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su incansable lucha por restaurar la democracia en Venezuela.

Este prestigioso premio resalta la valentía y determinación de Machado en su enfrentamiento al régimen de Nicolás Maduro.

Machado, conocida por su postura firme contra el gobierno venezolano, ha dedicado años a denunciar las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en su país.

En una entrevista, la galardonada expresó: "Cada día que pasa, el costo para sacar el régimen del poder y el esfuerzo, la fuerza que va a requerir, se incrementa". Esta declaración refleja su compromiso inquebrantable con la causa democrática.

La noticia del premio fue recibida con júbilo en Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con Venezuela, donde se planeaban caravanas y misas de acción de gracias. El impacto de Machado trasciende las fronteras venezolanas, convirtiéndola en un símbolo de resistencia para toda la región.

En sus declaraciones, Machado ha sido enfática sobre la necesidad de un cambio real en Venezuela: "No es un tema de nombres o de formas o de colores sino de principios. Creemos en la libertad individual, en el emprendimiento, en obviamente la justicia y en el Estado al servicio del ciudadano".