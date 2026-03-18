Petro responde a cuestionamientos por supuesto bombardeo desde Ecuador y dice que bomba hallada "no está oxidada"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a cuestionamientos por un supuesto bombardeo desde Ecuador y aseguró que la bomba hallada "no está oxidada", esto en medio de señalamientos sobre la antigüedad de la munición.

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En momentos en los que ambos países latinoamericanos no encuentran una salida a una disputa arancelaria, el mandatario colombiano dijo el lunes que Ecuador llevó a cabo presuntos lanzamientos de artefactos explosivos desde un avión cerca de la frontera compartida, una acusación que fue desmentida por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

"La bomba no está oxidada", dijo en X Petro, en respuesta a uno de los mensajes que circulan sobre qué tan reciente es el artefacto encontrado.

Y añadió: "El peso de la bomba no permite que haya sido arrastrada por campesinos".

Se dice que el artefacto hallado, una "bomba de caída libre" de tipo MK generalmente de fabricación norteamericana y brasileña, no suele ser teleguiada y que, por el contrario, cae por efecto de gravedad.

Petro había dicho que se adelantan las averiguaciones correspondientes y que se estaba "comprobado que la bomba (...) es del Ejército ecuatoriano".

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Según la agencia de noticias AFP, un campesino aseguró que escuchó aviones del lado ecuatoriano el 3 de marzo y días después halló la bomba sin estallar.

La fuente dijo que el artefacto fue encontrado "aproximadamente (a) unos 50-60 metros" de su lugar de residencia, ubicada en la zona de El Amarradero, del municipio colombiano de Ipiales.

Ante el hallazgo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que la bomba fue detonada de manera controlada por expertos en explosivos. "La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano", dijo en X.